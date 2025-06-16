Теперь казахстанские предприятия, исследовательские центры и стартапы смогут использовать разработки из базы данных Китая

Фото: пресс-служба Минэкологии

Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов (МЦЗТИП) и Шанхайский центр научно-технического обмена подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве, открывающее Казахстану прямой доступ к одной из крупнейших в Азии платформ по зеленым технологиям — Green Technology Bank, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Соглашение стало значимым шагом в укреплении научно-технического диалога между Казахстаном и Китаем и открыло широкие перспективы для ускоренного внедрения передовых экологических решений в экономику республики. Теперь казахстанские предприятия, исследовательские центры и стартапы смогут использовать разработки из базы данных Китая, включая инновации в области возобновляемой энергетики, водных ресурсов, переработки отходов, агроэкологии и других направлений.

Согласно достигнутому соглашению, Шанхайский центр научно-технического обмена взял на себя обязательства по обеспечению казахстанской стороны доступом к технологической базе данных и экспертной сети Green Technology Bank.

Кроме того, предусмотрена ежегодная организация совместных мероприятий с участием казахстанских компаний, включая роадшоу, форумы и деловые миссии, с возможным предоставлением финансовой поддержки со стороны китайской стороны.

Отдельным направлением станет системная оценка и сопровождение двадцати приоритетных зелёных проектов в Казахстане: эксперты будут участвовать в разработке рабочих планов и предоставлять рекомендации по адаптации технологий к условиям и требованиям местного рынка.

«Казахстан получает прямой выход к опыту и решениям одного из глобальных лидеров в сфере зелёных технологий. Это создаёт прочную основу для ускоренного внедрения экологических инноваций, привлечения инвестиций и развития технологического партнёрства. Мы рассматриваем это как стратегический инструмент продвижения устойчивого будущего для нашей страны», – подчеркнул стратегическую важность подписанного документа и.о. председателя правления МЦЗТИП Сакен Калкаманов.

Обе стороны выразили уверенность, что подписанное соглашение не только усилит двустороннее взаимодействие в рамках глобальных инициатив, таких как «Один пояс, один путь», но и станет практическим инструментом интеграции Казахстана в международную зелёную повестку — через обмен знаниями, открытие новых рынков и запуск совместных проектов.