Казахстан получил доступ к крупнейшему банку зелёных технологий Китая

Китай,Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Теперь казахстанские предприятия, исследовательские центры и стартапы смогут использовать разработки из базы данных Китая

Фото: пресс-служба Минэкологии

Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов (МЦЗТИП) и Шанхайский центр научно-технического обмена подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве, открывающее Казахстану прямой доступ к одной из крупнейших в Азии платформ по зеленым технологиям — Green Technology Bank, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Соглашение стало значимым шагом в укреплении научно-технического диалога между Казахстаном и Китаем и открыло широкие перспективы для ускоренного внедрения передовых экологических решений в экономику республики. Теперь казахстанские предприятия, исследовательские центры и стартапы смогут использовать разработки из базы данных Китая, включая инновации в области возобновляемой энергетики, водных ресурсов, переработки отходов, агроэкологии и других направлений.

Согласно достигнутому соглашению, Шанхайский центр научно-технического обмена взял на себя обязательства по обеспечению казахстанской стороны доступом к технологической базе данных и экспертной сети Green Technology Bank.

Кроме того, предусмотрена ежегодная организация совместных мероприятий с участием казахстанских компаний, включая роадшоу, форумы и деловые миссии, с возможным предоставлением финансовой поддержки со стороны китайской стороны.

Отдельным направлением станет системная оценка и сопровождение двадцати приоритетных зелёных проектов в Казахстане: эксперты будут участвовать в разработке рабочих планов и предоставлять рекомендации по адаптации технологий к условиям и требованиям местного рынка.

«Казахстан получает прямой выход к опыту и решениям одного из глобальных лидеров в сфере зелёных технологий. Это создаёт прочную основу для ускоренного внедрения экологических инноваций, привлечения инвестиций и развития технологического партнёрства. Мы рассматриваем это как стратегический инструмент продвижения устойчивого будущего для нашей страны»,  подчеркнул стратегическую важность подписанного документа и.о. председателя правления МЦЗТИП Сакен Калкаманов.

Обе стороны выразили уверенность, что подписанное соглашение не только усилит двустороннее взаимодействие в рамках глобальных инициатив, таких как «Один пояс, один путь», но и станет практическим инструментом интеграции Казахстана в международную зелёную повестку — через обмен знаниями, открытие новых рынков и запуск совместных проектов.

#Китай #соглашение #Минэкологии #зеленые технологии

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