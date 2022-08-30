Казахстан празднует День Конституции

30 августа в Казахстане празднуют День Конституции. В этом году главному документу страны исполнилось 27 лет, сообщает Kazpravda.kz.

Конституция Республики Казахстан была принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года. Изменения в неё вносились в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2022 (путём референдума) годах.

Действующая Конституция – вторая по счёту в истории независимого Казахстана. Первая была принята 28 января 1993 года. Она как Основной закон страны отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны в качестве демократического, светского, правового и социального государства.

Первой её статьёй Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Этот государственный праздник был и остаётся для казахстанцев одним из самых главных и почитаемых.

Напомним, на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, прошедшей 29 апреля 2022 года, Глава государства предложил провести республиканский референдум по изменениям в Конституцию страны.

"Референдум – это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция. Затем был принят Конституционный закон "О республиканском референдуме", который, тем не менее, ни разу не был применен на практике. И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК отметил, что референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана.

6 июня были объявлены итоги голосования на референдуме по поправкам в Конституцию.

Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, а это 6 163 863 человека.

Число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 1 490 475 человек или 18,66% принявших участие в голосовании.

Выступив с обращением к гражданам на следующий день после проведения референдума, Касым-Жомарт Токаев подвёл его итоги.

"5 июня в нашей стране произошло знаменательное историческое событие. Наша страна вступила в новый этап развития. Подавляющее большинство граждан поддержало предложенные изменения в Конституцию. Референдум был проведен на высоком уровне. Это подтверждают международные и отечественные наблюдатели. Конституционная реформа заинтересованно обсуждалась в обществе. Голосование было проведено в полном соответствии с демократическими требованиями. Не было никакого принуждения. Результат референдума стал наглядным символом политического обновления. Наши граждане проявили высокую ответственность и патриотизм", – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанцы продемонстрировали единство в вопросах построения Нового, Справедливого Казахстана.

"Конституционные поправки кардинально преобразуют основы нашей государственности и придадут новый импульс развитию всего общества. Я признателен всему нашему народу за поддержку и активное участие в референдуме. Также хотел бы поблагодарить граждан и многочисленные общественные организации, которые приняли участие в разъяснении вносимых в Конституцию изменений", – подчеркнул Глава государства в своём обращении к казахстанцам 6 июня.