Казахстан представил опыт цифровой госслужбы на площадке ООН

Цифровизация
Дана Аменова
специальный корреспондент

В качестве одного из ключевых примеров была представлена цифровая HR-платформа e-Qyzmet

Фото: пресс-служба АДГС

Председатель Агентства РК по делам госслужбы Дархан Жазықбай принял участие в первом Глобальном диалоге ООН по вопросам управления искусственным интеллектом (UN Global Dialogue on AI Governance), который проходит в Женеве, сообщает Kazpravda.kz 

По данным АДГС, он выступил на тематической сессии «Преодоление цифрового разрыва в сфере искусственного интеллекта: развитие потенциала, доступ и цифровые основы» (Bridging AI Divides: Capacity-Building, Access and Digital Foundations), представив международному сообществу опыт Казахстана в цифровой трансформации государственной службы.

В своем выступлении Дархан Жазықбай отметил, что Казахстан последовательно формирует современную систему государственного управления, в которой цифровые технологии и искусственный интеллект служат повышению эффективности и качества государственных услуг.

«Доверие граждан к искусственному интеллекту начинается не с алгоритмов, а с доверия к государству — к тому, насколько справедливо и прозрачно принимаются государственные решения»,– подчеркнул он.

В качестве одного из ключевых примеров была представлена цифровая HR-платформа e-Qyzmet, объединяющая более 80 тысяч государственных служащих. Платформа охватывает свыше 400 цифровых HR-процессов и интегрирована более чем со 100 государственными информационными системами.

Благодаря цифровизации конкурсный отбор на государственную службу полностью переведен в онлайн-формат и занимает всего 5–7 рабочих дней, обеспечивая открытость, конкурентность и объективность процедур.

Особое внимание было уделено принципу Integrity by Design, который лежит в основе цифровых кадровых процессов. Использование обезличенных данных кандидатов, единая система оценки, автоматическое формирование рейтингов и сохранение цифрового следа каждого решения позволяют минимизировать влияние человеческого фактора и снизить коррупционные риски.

Председатель Агентства также рассказал о применении технологий искусственного интеллекта в государственном управлении. Сегодня ИИ используется для анализа кадровых данных, развития прогнозного кадрового планирования и проведения аудита государственных функций.

При этом внедрение искусственного интеллекта осуществляется на основе трех ключевых принципов: доступности, человеческого контроля и подотчетности.

«Искусственный интеллект способен помогать в принятии решений, однако он не должен подменять ответственность человека. Вопрос заключается не в том, может ли технология изменить государство, а в том, какие ценности государство закладывает в эти технологии. Казахстан придерживается принципов открытости и равных возможностей и готов делиться своим опытом», – отметил Дархан Жазықбай.

Участие в Глобальном диалоге ООН стало очередным подтверждением международного интереса к казахстанскому опыту цифровизации государственной службы и развитию современных HR-решений в государственном секторе.

#ООН #госслужба #АДГС #площадка

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