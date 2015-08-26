Казахстан приглашают присоединиться к транспортной системе Пакистана

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Пакистан намерен серьезно расширить свои отношения с Казахстаном. Об этом заявил Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Наваз Шариф на встрече
с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в Акорде, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В своей речи Глава государства поприветствовал высокого гостя и напомнил, что Пакистан стал одной из первых стран, принявших суверенитет молодой Республики Казахстан.
"Я верю, что ваш визит послужит свежим импульсом наших отношений, которые мы заложили, еще встречаясь в 1992 году. Я помню ту встречу, и казахстанцы никогда не забудут, что Пакистан одним их первых поддержал нашу независимость. Схожесть наших отношений и повестки дня, многовековые узы дружбы, культурные связи делают нас близкими братскими странами. И в свете новых реалий настало время использовать все возможности для того, чтобы начать новую страницу наших отношений. Уверен, что ваш визит послужит именно такому развитию отношений", – сказал Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь пакистанский Премьер заявил, что отношения между двумя странами будут расширяться.
"Пакистан серьезно намерен расширить свои отношения с Казахстаном и со всеми странами Центральной Азии. Мы хотели бы развивать эти отношения во многих областях, включая сферу энергетики. Мы с вами в деталях проговорили такие возможности на встрече в узком кругу. Мы хотели бы расширить свои связи с Казахстаном и странами ЦА в торгово-экономических и транспортных областях и приглашаем Казахстан стать частью китайско-пакистанской транспортной системы, что даст доступ вашей стране и странам ЦА к теплым водам Персидского залива", – сказал Наваз Шариф
Также он подвел краткие итоги встречи, вспомнил свой первый визит в Казахстан и возникшую искру взаимоуважения: "Мы с вами только что завершили нашу встречу в узком кругу, диалог прошел в конструктивном и сфокусированном ключе. Мы очень тепло и откровенно обменялись мнениями по ряду важных вопросов. Хочу выразить благодарность за теплое гостеприимство, которое оказано мне и членам нашей делегации. Это напомнило мне о первой встрече, когда я прибыл в Алматы, когда мы также почувствовали теплоту казахского народа. На встрече в узком кругу я отметил, что между нами при первой встрече наладились теплые человеческие взаимоотношения, проскочила искра взаимоуважения. У меня очень теплые воспоминания о всех наших встречах".
Глава Правительства Пакистана заявил, что считает Казахстан своим вторым домом, и пригласил Нурсултана Назарбаева нанести ответный визит в Пакистан.
"Мне особенно приятно спустя много-много лет посетить вашу страну и хочу воспользоваться этой возможностью и в ответ пригласить вас в Пакистан, посетить нашу страну в любое удобное для вас время", – сказал Шариф.
Высокий гость также выразил свое восхищение столицей Казахстана:
"Для меня это первый визит в Астану. Я считаю, что этот город символ вашего видения, вашей прозорливости, вы видите будущее своей страны. Я считаю, что под вашим мудрым руководством Казахстан добился больших социально-экономических достижений", – отметил пакистанский гость.
В заключение Премьер-министр поздравил Президента РК и весь казахстанский народ с юбилеем Казахского ханства и также с 20-летием Конституции Республики Казахстан.
Напомним, что в феврале 1992 года состоялся государственный визит Президент РК Нурсултана Назарбаева в Пакистан, в ходе которого было подписано 5 документов, в том числе Соглашение об установлении дипломатических отношений.
Между странами действует Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
В Казахстане зарегистрировано около 70 предприятий с участием пакистанского капитала. В основном это сферы туризма, оптовой торговли, товаров широкого потребления, строительства, рекламной деятельности.