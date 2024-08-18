Казахстан принял меры для предотвращения завоза оспы обезьян

На санитарно-карантинных пунктах, включая аэропорты и пограничные переходы, усилены меры контроля, передает Kazpravda.kz

Фото: АР

Министерство здравоохранения РК информирует граждан о текущей ситуации с оспой обезьян в мире и о принятых мерах по предотвращению распространения инфекции на территории нашей страны.

На сегодняшний день ни одного случая заболевания оспой обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано.

Министерством здравоохранения приняты необходимые меры для предотвращения завоза инфекции в страну.

На санитарно-карантинных пунктах, включая аэропорты и пограничные переходы, усилены меры контроля. Внимание уделяется гражданам, прибывающим из стран, где зарегистрированы случаи оспы обезьян.

Для предотвращения возможного распространения инфекции Министерство здравоохранения рекомендует гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, соблюдать меры предосторожности:

1. Избегать контакта с больными людьми и дикими животными. Вирус может передаваться при контакте с заражёнными обезьянами, крысами и другими животными.

2. Использовать средства защиты. При контакте с животными или их продуктами важно использовать защитную одежду и перчатки.

3. Соблюдать гигиену. Регулярное мытьё рук и использование дезинфицирующих средств помогает снизить риск передачи инфекции.

4. ⁠Не рекомендуется без крайней необходимости посещать страны, где уже зафиксированы случаи заражения оспой обезьян.

5. Обратиться к врачу при первых симптомах. При появлении сыпи, высокой температуры и других симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Министерство здравоохранения РК следит за эпидемиологической ситуацией и готово оперативно реагировать на любые изменения.

