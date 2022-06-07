Казахстан принял участие в Международной конференции "Вода для устойчивого развития"

В Душанбе казахстанская правительственная делегация во главе с первым заместителем Премьер-министра РК Романом Скляром приняла участие во второй Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 гг., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В конференции приняли участие широкий круг представителей государств-членов ООН, международных и региональных организаций, международных финансовых институтов, неправительственных организаций и академических кругов.

Данное мероприятие направлено на консолидацию усилий по вопросам политики, партнерства и действий в области водных ресурсов на глобальном, региональном и национальных уровнях.

Основными задачами конференции являются повышение уровня координации сторон, участвующих в управлении водными ресурсами, выработка консолидированных решений для достижения целей устойчивого развития по водным вопросам, эффективное водопользование с учетом взаимосвязи между водными ресурсами, продовольствием, энергетикой и окружающей средой.