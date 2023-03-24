Казахстан проиграл Словении в матче Евро-2024
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Следующий матч подопечные Магомеда Адиева проведут 26 марта.
Казахстанская сборная в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года уступила команде Словении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Счет в матче открыл Максим Самородов, забивший свой дебютный гол за национальную сборную на 24-й минуте встрече. Первый тайм завершился в пользу сборной Казахстана.
«После перерыва сборная Словении сравняла счет благодаря голу Давида Брекало. На 78-й минуте нападающий гостей Зан Випотник забил второй гол словенцев. Итоговый счет – 1:2 в пользу Словении», – сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола.
Следующий матч подопечные Магомеда Адиева проведут 26 марта. Их соперниками станет команда Дании.