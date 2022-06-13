Казахстан снова сотворил сенсацию в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу во второй раз сенсационно обыграла Словакию в матче за лидерство в новом розыгрыше Лиги наций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча четвертого тура группового раунда завершилась со счетом 2:1.

На 18-й минуте матча счет открыл Ян Вороговский, а на 39-й Эльхан Астанов увеличил разницу до двух мячей.

На 51-й минуте Матуш Беро сократил отставание, а в конце матча словаки забили второй мяч: отличился Юрай Куцка, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за фола в атаке.

На 87-й минуте был удален Ондрей Дуда: полузащитник в течение минуты совершил два фола и получил красную карточку.

Так, казахстанцы во второй раз обыграли фаворитов группы: в Трнаве была победа с минимальным счетом (1:0).

Добавим, что турнир продолжится в сентябре: 22 числа казахстанцы в Нур-Султане примут команду Беларуси, а 25 - сыграют в гостях с Азербайджаном.