Казахстан удостоен престижной премии в области авиации

Гражданская авиация
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В начале ноября в Вашингтоне (США) состоялась ежегодная конференция Air Traffic Control Association (ATCA) 2024, это ключевое событием в мировой авиационной отрасли, передает Kazpravda.kz

Фото: РГП «Казаэронавигация»

В рамках мероприятия была представлена престижная программа наград ATCA, традиционно отмечающая выдающиеся достижения в авиационной сфере. Казахстанские эксперты стали победителями в одной из номинаций.

Всего программа наград ATCA охватывает три категории: обслуживание воздушного движения, индустрию и малый бизнес, а также военные заслуги. Было представлено 10 номинаций, одна из которых «The David J. Hurley Memorial Award for Aviation Traffic Management». Она выделяет выдающиеся достижения в области обслуживания воздушного движения в мире. Заявку для участия в этой категории отправили более 40 стран.

По итогам ежегодной конференции ATCA, победителем назвали РГП «Казаэронавигация». К слову, в 2023 году лучшими в данном разделе стали представители Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.

 «Исследование и разработка динамической секторизации для улучшенного обслуживания воздушного движения в зоне ответственности районного диспетчерского центра Актобе» - тема проекта специалистов РГП «Казаэронавигация». Авторы работы  - Нурсултан Томпиев, Асет Ахметбаев и Мади Асылханов.

«Динамическая секторизация позволяет оптимизировать воздушное пространство, снизить нагрузку на авиадиспетчеров и повысить пропускную способность в воздушном пространстве района полётной информации. В проекте был применен научный подход временного разделения воздушного пространства района полетной информации Актобе с применением метода диаграмм Вороного. Успешная реализация данного проекта позволит применять данную методологию при последующих внедрениях динамической секторизации в других зонах ответственности в воздушном пространстве Республики Казахстан», - рассказали эксперты.

Такая высокая награда у Казахстана впервые. Безусловно, это станет важным шагом в развитии авиационной отрасли страны и укреплении ее позиций на международной арене.

#Казахстан #награда #авиация #США

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