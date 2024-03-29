Казахстан укрепляет свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Амина Косбаева, эксперт Института Евразийской интеграции

Несмотря на глобальную политическую и экономическую турбулентность, страны Азиатско-Тихоокеанского региона сохраняют свою позицию одной из самых привлекательных точек для прямых иностранных инвестиций

Фото: Акорда

Более того, согласно данным международной консалтинговой фирмы «Kearney» в ближайшие 3 года ожидается увеличение торгово-экономических инициатив в отношении государств этого региона. Геополитические характеристики стран-членов АТР применимы и к нашей стране, внешнеполитическая повестка которой в последние годы активно сфокусирована на привлечении иностранных инвесторов.

О перспективах и упомянутой позиции Казахстана рассказал Касым-Жомарт Токаев в ходе участия в Боаоском экономическом форуме, прошедшем на о. Хайнань, КНР. Особый экспертный интерес вызвала его встреча с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманом, заявившим о своей приверженности приведению экономической политики Казахстана к стандартам организации. Как известно, значительная часть работы ОЭСР посвящена противодействию отмыванию денег, коррупции, взяточничеству, уклонения от уплаты налогов – довольно актуальных для Казахстана проблем. Полагаясь на слова Токаева об открытости к сотрудничеству с организацией, можно предположить внедрение новых механизмов борьбы с указанными видами экономических правонарушений, а также повышенный уровень внимания властей к этим вопросам.

Отдельное внимание на форуме было уделено наращиванию темпов сотрудничества в развитии транспортных маршрутов. К таковым относится Транскаспийский международный транспортный маршрут, обеспечивающий поставку товаров между Азией и Европой. Описывая его важность, Токаев заявил об ожидаемом увеличении объема грузоперевозок до 10 миллионов тонн в ближайшие несколько лет. Эти показатели должны стать своеобразной рекламой для иностранных инвесторов, заинтересованных в перевозках по направлению «Север-Юг».

Подобная кооперация с максимальным количеством сторон в условиях различных геополитических разногласий не просто выгодна нашей стране, а даже необходима для обеспечения устойчивости национальной экономики.

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