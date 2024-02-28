Казахстан улучшил свои позиции в рейтинге Global Firepower
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Казахстан занял 58-е место в рейтинге стран по уровню военной мощи, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».
В прошлом году Казахстан был на 63 строке данного рейтинга.
Всего в исследовании Global Firepower-2024 – 145 государств. В тройке лидеров – США, Россия и Китай.
Уступает Казахстану Азербайджан, страна расположилась на 59 месте. Далее идут Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Армения и Таджикистан.
Замыкают рейтинг Суринам, Молдова и Бутан.
Аналитики оценивали страны по 60 различным критериям. Среди них – количество военных подразделений, человеческие ресурсы, финансирование, технологическая оснащённость и логистические возможности армии.
Чем ближе индекс страны к нулю, тем выше его военная мощь.