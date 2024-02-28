Казахстан улучшил свои позиции в рейтинге Global Firepower

Казахстан занял 58-е место в рейтинге стран по уровню военной мощи, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ» .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прошлом году Казахстан был на 63 строке данного рейтинга.

Всего в исследовании Global Firepower-2024 – 145 государств. В тройке лидеров – США, Россия и Китай.

Уступает Казахстану Азербайджан, страна расположилась на 59 месте. Далее идут Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Армения и Таджикистан.

Замыкают рейтинг Суринам, Молдова и Бутан.

Аналитики оценивали страны по 60 различным критериям. Среди них – количество военных подразделений, человеческие ресурсы, финансирование, технологическая оснащённость и логистические возможности армии.

Чем ближе индекс страны к нулю, тем выше его военная мощь.