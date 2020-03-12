Казахстан в этом году не будет массово праздновать Наурыз мейрамы

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото: iventashow.ru
Заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов на пресс-конференции в СЦК при Президенте РК заявил, что проведение праздника Наурыз-мейрамы не планируется, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Празднование Наурыза – это традиция и большой праздник. Но когда стоит вопрос безопасности людей, то это важнее. Мы не можем сказать людям: не собирайтесь, не празднуйте. Раньше люди ездили друг к другу в гости, к соседям, в соседние аулы, здоровались. Теперь мы запретим празднование Наурыза, где предполагается массовое скопление людей. Но ходить друг к другу в гости – это никто не сможет проконтролировать, это зависит от сознательности людей", – сказал Тугжанов.

Вице-премьер отметил, что люди должны думать не только о себе, но и об окружающих, о семье.

"Не будет ничего страшного в том, что родные поздравят друг друга, но такие массовые мероприятия, где собираются по 500, 1000 и более человек, то такие большие мероприятия проводить будет запрещено", – резюмировал Тугжанов.

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