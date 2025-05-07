Касым-Жомарт Токаев и То Лам договорились об установлении стратегического партнерства между двумя государствами

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Контакты укрепляются

Сотрудничество Казахстана и Вьетнама в последние годы демонстрирует позитивную динамику по всем направлениям – от торгово-экономического взаимодействия до расширения человеческих контактов. При этом особую роль в развитии двусторонних связей играет укрепление политического диалога, в том числе активизация контактов на высшем и высоком уровнях.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил свой первый официальный визит в Ханой в 2023 году, и достигнутые тогда договоренности придали серьезный импульс дальнейшему развитию казахско-вьетнамского взаимодействия. Итогом же государственного визита Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Астану стало выведение двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства.

Госвизит Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама начался 5 мая – Президент Казахстана встретил высокого гостя в аэропорту, там же имела место небольшая беседа двух лидеров. Но официальные переговоры в Акорде были намечены на второй день визита.

Церемония встречи проходила по всем правилам дипломатического протокола, подчеркивающего уровень визита: представление членов делегаций двух стран, приветственный рапорт начальника роты почетного караула, государственные гимны Казахстана и Вьетнама... После Касым-Жомарт Токаев и То Лам отправились на переговоры, первая часть которых прошла в узком составе.

Глава нашего государства назвал первый визит Генерального секретаря ЦК КПВ в Астану ярким подтверждением прочной дружбы между двумя странами.

– Вьетнам – важный партнер Казахстана в Азии. Наши устремления на пути к процветанию во многом совпадают. Два года

назад в ходе моего официального визита во Вьетнам мы договорились развивать новые направления двустороннего сотрудничества. В следующем месяце исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что дружественные связи двух народов будут и впредь укрепляться. Мы всегда готовы прилагать усилия для достижения общих целей и решения совместных задач, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь То Лам поблагодарил за оказанное на казахской земле гостеприимство и выразил уверенность, что результаты нынешних переговоров расширят горизонты отношений между Казахстаном и Вьетнамом.

– Тот факт, что наша делегация решила посетить Вашу страну всего два года спустя пос­ле Вашего визита во Вьетнам, показывает активное развитие сотрудничества между нашими государствами, а также демонстрирует высокий уровень взаимного доверия. Казахстан станет первым стратегическим партнером Вьетнама в Центральной Азии, – отметил Генеральный секретарь ЦК КПВ.

Поставлены конкретные цели

Вторая часть переговоров проходила уже в расширенном формате. Приветствуя вьетнамскую делегацию, Глава государства отметил, что государственный визит Генерального секретаря ЦК КПВ свидетельствует о стремлении к дальнейшему упрочению казахско-вьетнамских отношений. Он выразил поддержку стратегической цели Вьетнама – войти к 2040 году в число 25 крупнейших экономик мира, подчеркнув готовность Казахстана оказывать всестороннее содействие в решении этой амбициозной задачи.

– В настоящее время торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом динамично развивается. За короткое время мы успешно реализовали ряд крупных проектов. Существуют все предпосылки для дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Подписанные в ходе данного исторического визита документы придадут новый импульс укреплению казахско-вьетнамских отношений, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено увеличению объема взаимной торговли. В 2024 году товарооборот между двумя странами достиг 860 млн долларов (почти в два раза больше, чем за предыдущий год). Стороны намерены довести этот показатель до 2 млрд долларов в ближайшем будущем.

Также состоялся обмен мне­ниями о перспективах совместной деятельности в сфере туризма. С 2024 года между Казахстаном и Вьетнамом действует­ безвизовый режим, налажено активное прямое авиасообщение (десятки рейсов в неделю), вьетнамские курорты стали излюбленным местом отдыха для казахстанских туристов. В целях стимулирования взаимных турис­тических потоков Глава нашего государства предложил изучить казахстанские направления, которые могли бы быть интересны вьетнамским путешественникам.

В свою очередь То Лам выразил благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за радушный прием и передал добрые пожелания от имени Президента Вьетнама Лыонг Кыонга.

– Вьетнам и Казахстан на протяжении десятилетий поддерживают тесные отношения. В августе 1959 года наш Президент Хо Ши Мин совершил официальный визит в Казахстан, заложив прочную основу традиционной дружбы и многолетнего сотрудничества между нашими народами. С тех пор двусторонние отношения поступательно развиваются благодаря усилиям поколений лидеров и граждан. Партия и народ Вьетнама всегда будут признательны за поддерж­ку, которую Казахстан оказал нашей стране в прошлом – в борьбе за национальное освобождение, а также оказывает сегодня – в деле развития, – заявил Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления межкультурного диалога и взаимопонимания между народами. Здесь особую значимость имеет проведение Дней культуры Вьетнама в Казахстане в 2025 году и Дней культуры Казахстана во Вьетнаме в 2026-м.

В преддверии военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, Глава государства особо отметил вклад нашего соотечественника, генерал-лейтенанта Жансена Кереева, в развитие военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом.

В 1982 году Жансен Кереев был направлен во Вьетнам в качестве старшего советника штаба народной армии. Он оказал существенную помощь в укреп­лении обороноспособности и формировании Вооруженных сил страны. По инициативе Хо Ши Мина он был удостоен высшей воинской награды Вьетнама – ордена Красного Знамени.

В завершение переговоров Президент Казахстана выразил уверенность в том, что визит Генерального секретаря То Лама ознаменует собой новую веху в истории традиционно дружест­венных связей между двумя государствами.

Совместное заявление, меморандумы, соглашения

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и То Лам приняли Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам.

В документе, в частности, подчеркивается, что между двумя странами сложились прочные, позитивные и многогранные отношения, подкрепленные теплыми связями между их народами. Также в нем констатируется стремление сторон к развитию и углублению двустороннего взаимодействия, что отвечает общим интересам двух народов, вносит значительный вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в регионе и мире.

Казахстан и Вьетнам, как отмечается в заявлении, согласились повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства и продолжить наращивать сотрудничество по самому широкому спектру направлений взаимодействия.

В Совместном заявлении представлено видение дальнейшего развития сотрудничества в политической и дипломатической сферах, в области национальной обороны, безопасности и права.

В рамках развития отношений в области экономики, торговли, инвестиций и финансов стороны приветствовали усилия по повышению эффективности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также выразили поддержку созданию Совместного делового совета Казахстана и Вьетнама.

Большие планы имеются и в плане развития казахско-вьетнамского взаимодействия в области сельского хозяйства, науки, технологий, цифровой трансформации, энергетики, культуры, спорта, туризма, образования, труда и окружающей среды, а также гуманитарных обменов. Отдельно отмечена важность укрепления регионального и международного сотрудничества.

Как подчеркивается в документе, стороны солидарны во мнении, что «государственный визит Генерального секретаря То Лама в Республику Казахстан укрепит традиционную дружбу, заложит основу для нового этапа сотрудничества между двумя странами и откроет новые перс­пективы для эффективного и практического сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом в интересах народов обеих стран во имя мира, стабильности и развития в регионе».

В Акорде в присутствии лидеров Казахстана и Вьетнама также состоялся обмен документами между членами официальных делегаций двух стран. Так, договорно-правовая база казахско-вьетнамских отношений пополнилась следующими документами.

Меморандум о сотрудничестве в области технологий, инноваций и цифровой трансформации зак­лючен между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерством науки и технологий Вьетнама. Меморандум о сотрудничестве в области культуры на 2025–2027 годы зак­лючен между Министерством культуры и информации РК и Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама. Меморандум о сотрудничестве в области спорта на 2025–2027 годы – между Минис­терством туризма и спорта РК и Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама.

Также принята Программа сотрудничества в сфере органов юстиции на 2025–2027 годы между Министерством юстиции РК и Министерством юстиции Социалистической Республики Вьетнам. Подписан Меморандум об установлении побратимских отношений между акиматом Кызылординской области и вьетнамской провинцией Хынг Йен.

В числе других документов нужно выделить следующие: Акт о подтверждении закрытия сделки по купле-продажи акций АО «Qazaq Air» между АО «Самрук-Қазына» и Sovico Group; Соглашение по сотрудничеству в сфере геологоразведки между АО «НК «КазМунайГаз» и Petrovietnam Exploration Production; Соглашение о сотрудничестве между Телерадио­комплексом Президента РК и Вьетнамским информационным агентством.

Вручена высокая награда

По завершении переговоров в Акорде состоялась торжественная церемония вручения ордена «Достық» I степени Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу.

Как подчеркнул Касым-Жомарт­ Токаев, Казахстан и Вьетнам связывают теплые дружественные отношения, которые имеют давние исторические корни. Он напомнил, что в 1959 году Казахстан посетил Первый Президент Вьетнама Хо Ши Мин. Этот визит заложил прочную основу для развития многогранных связей двух стран. За последние же три с лишним десятилетия Казахстан и Вьетнам выстроили отношения подлинно стратегического характера.

– Ваш государственный визит в нашу страну стал поистине историческим, – подчеркнул Президент Казахстана. – Он ознаменовал важную веху в развитии казахско-вьетнамских отношений. По итогам переговоров мы договорились установить стратегическое партнерство, которое выводит двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Для этого у нас имеются политическая воля и значительный экономический потенциал, который открывает перед нами широкие перспективы. Придавая важное значение Вашей исключительной роли в укреплении уз дружбы между нашими странами, позвольте вручить Вам государственную награду Республики Казахстан – орден «Достық» I степени. Убежден, что Вы и в дальнейшем будете способствовать укреплению плодотворного сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом, – обратился Глава государства к Генеральному секретарю ЦК КПВ.

В свою очередь То Лам выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и казахскому народу за вручение ему высокой государственной награды Казахстана.

– Для меня это значимая награда, которая является результатом десятилетий сотрудничества и солидарности, ярким символом искренней привязанности и доверия между народами наших двух стран. Позвольте пожелать процветания Казахстану, счастья и благополучия казахстанскому народу, – подчерк­нул Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама.

Культурный мост

Вчера вечером Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт в рамках Дней культуры Вьетнама в Казахстане.

На сцене театра «Астана Опера» перед почетными гостями и столичной публикой выступили Ханойский филармонический оркестр, симфонический оркестр театра «Астана балет», хор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», а также выдающиеся представители казахского и вьетнамского искусства.