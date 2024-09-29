Казахстан выступил на общих дебатах 79-й сессии Генассамблеи ООН

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу выступил на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Нуртлеу подчеркнул, что текущее заседание проходит в критический момент, когда глобальная система безопасности находится на грани коллапса.

«Десятки стран охвачены конфликтами и нестабильностью, что уносит тысячи жизней, а целые континенты страдают от климатического кризиса», - отметил он.

Глава МИД РК напомнил о необходимости реализации инициативы «Мировое единство за мир и согласие», предложенной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на предыдущей сессии генеральной ассамблеи ООН. Он призвал к активному участию средних держав в решении глобальных проблем: «Голоса средних держав и развивающихся стран имеют ключевое значение для преодоления разногласий и создания более устойчивой международной архитектуры безопасности».

Особое внимание в своем выступлении казахстанский дипломат уделил вопросам ядерной безопасности.

«Эскалация риторики ядерных угроз требует строгого соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний всеми ядерными державами», - подчеркнул министр.

Нуртлеу призвал развитые страны и международные финансовые институты оказать содействие в предоставлении зеленых технологий и льготного финансирования странам с низким и средним уровнем дохода в соответствии с положениями Парижского соглашения.

Казахстан, по словам министра, намерен внести свой вклад, планируя проведение Регионального климатического саммита в 2026 году.

Глава МИД подчеркнул, что в рамках проводимых Главой государства реформ по построению «Справедливого Казахстана», в нашей стране отменена смертная казнь, усилена ответственность за насилие в отношении детей и женщин, проводится политика нулевой нетерпимости к пыткам и укреплены национальные превентивные механизмы.

В этом контексте глава внешнеполитического ведомства информировал об инициативе Казахстана совместно с другими странами Центральной Азии и Монголии стать первым регионом, свободным от смертной казни.

Министр также призвал страны-члены ООН поддержать инициативу РК о создании в Алматы Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана.

В заключение глава МИД Казахстана выразил надежду, что Саммит будущего и текущая сессия генеральной ассамблеи ООН станут важными шагами на пути к более светлому, инклюзивному и безопасному будущему для всех поколений: «Пусть эти мероприятия откроют путь к преобразованиям для нашего общего будущего».