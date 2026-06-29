Казахстан завершил Кубок Европы по дзюдо в Чехии с двумя золотыми медалями

В Праге (Чехия) завершился Кубок Европы по дзюдо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В заключительный соревновательный день сборная Казахстана пополнила свою копилку одной золотой и одной серебряной медалями.

В финале весовой категории свыше 100 кг Галымжан Кырыкбай встретился с партнером по команде Жантилеком Нуртилепулы. Поединок завершился уверенной победой Кырыкбая, который завоевал золотую медаль. Нуртилепулы, соответственно, стал серебряным призером.

В женских соревнованиях в весовой категории до 48 кг Тасним Абдуали боролась за бронзовую медаль. Однако в решающей схватке она уступила представительнице Германии Хелен Хабиб и осталась без награды.

Напомним, ранее в весовой категории до 60 кг Шерзод Давлатов завоевал золотую медаль, а Нурадил Альжан стал бронзовым призером.