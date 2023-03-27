Казахстан завоевал "бронзу" на чемпионате Азии по водному поло

Спорт
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В матче за третье место сборная РК разгромила соперников из Таиланда со счетом 18:7.

Фото: aqualeo.ru

Сборная Казахстана по водному поло завоевала бронзовые медали чемпионата Азии – 2023 в Сингапуре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

В матче за третье место команда разгромила соперников из Таиланда со счетом 18:7.

Лучшим игроком встречи был признан казахстанец Мурат Шакенов.

Благодаря этому результату Казахстан официально получил путевку на чемпионат мира.

Бронзовая медаль стала второй подряд для национальной команды на континентальном турнире.

Ранее женская сборная Казахстана выиграла золото чемпионата Азии, победив во всех шести матчах. В финале казахстанки одолели соперниц из Узбекистана (12:6).

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