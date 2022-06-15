Казахстан завоевал третье "золото" на ЧМ-2022 по тяжелой атлетике (видео)

Штангист Денис Полубояринов выиграл золотую медаль на юношеском чемпионате мира, проходящем в Мексике, в категории до 81 кг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский тяжелоатлет выдал результат 323 кг (143+180).

Второе место досталось итальянцу Якопо Фальсинотти, бронзовую медаль завоевал мексиканский спортсмен Ианн Баррерас.

Ранее золотые медали в копилку Казахстана принесли Ерасыл Саулебеков (весовая категория до 67 кг) и Едиге Емберды (весовая категория до 73 кг).