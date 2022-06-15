Спорт
Казахстан завоевал третье "золото" на ЧМ-2022 по тяжелой атлетике (видео)
Штангист Денис Полубояринов выиграл золотую медаль на юношеском чемпионате мира, проходящем в Мексике, в категории до 81 кг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанский тяжелоатлет выдал результат 323 кг (143+180).
Второе место досталось итальянцу Якопо Фальсинотти, бронзовую медаль завоевал мексиканский спортсмен Ианн Баррерас.
Ранее золотые медали в копилку Казахстана принесли Ерасыл Саулебеков (весовая категория до 67 кг) и Едиге Емберды (весовая категория до 73 кг).