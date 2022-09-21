Ракета с космическим кораблем напугали казахстанцев – видео

Ракета-носитель с пилотируемым кораблем "К. Э. Циолковский", стартовавшие с космодрома "Байконур", переполошили казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz.

По данным "Роскосмоса", "К. Э. Циолковский" ("Союз МС-22") был запущен с "Байконур" и уже успешно выведен на околоземную орбиту. Ракета-носитель "Союз 2.1-а" стартовала в 16:54:49 по московскому времени (19:54:49 по времени Астаны).

Сообщается, что через несколько часов произойдет стыковка корабля "Союз МС-22" с модулем "Рассвет" российского сегмента МКС, а чуть позже наступит "самый волнительный момент — открытие люков и переход экипажа МКС-68 на станцию".

Отмечается, что "Союз МС-22" получил имя основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского, 165-летие со дня рождения которого отметили на днях в нашей стране. На головном обтекателе ракеты нанесена эмблема с портретом ученого и надпись "165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского".

Тем временем, в социальных сетях и мессенджерах жители столицы и Караганды делятся видео c "неопознаным летающим объектом". Люди отмечают, что самолеты так быстро не летают и не оставляют такого шлейфа.