Казахстанки завоевали «золото» Гран-при по женской борьбе во Франции
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На первую ступень пьедестала поднялись Гульдана Бекеш и Эльмира Сыздыкова
Женская команда Казахстана по борьбе отметилась двумя золотыми медалями на Гран-при Франции в Ницце, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК.
На первую ступень пьедестала поднялись Гульдана Бекеш и Эльмира Сыздыкова.
Бекеш выиграла соревнования в категории до 59 килограммов. Второй стала Джулия Новицка (Польша).
Третье место осталось за Луной Ротенбергер (Германия).
Сыздыкова финишировала первой в весе до 76 килограммов. «Серебро» у Патрисии Кубер (Польша).
В НОК отметили, что в этом дивизионе за награды бились только две спортсменки.