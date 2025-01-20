Казахстанки завоевали «золото» Гран-при по женской борьбе во Франции

На первую ступень пьедестала поднялись Гульдана Бекеш и Эльмира Сыздыкова

Фото: НОК

Женская команда Казахстана по борьбе отметилась двумя золотыми медалями на Гран-при Франции в Ницце, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК.

На первую ступень пьедестала поднялись Гульдана Бекеш и Эльмира Сыздыкова.

Бекеш выиграла соревнования в категории до 59 килограммов. Второй стала Джулия Новицка (Польша).

Третье место осталось за Луной Ротенбергер (Германия).

Сыздыкова финишировала первой в весе до 76 килограммов. «Серебро» у Патрисии Кубер (Польша).

В НОК отметили, что в этом дивизионе за награды бились только две спортсменки.