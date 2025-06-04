Казахстанки завоевали золотую корону на цирковом фестивале в России

Культура
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Конкурс проходил в Саратове

Фото: акимат Алматы

Казахстанские цирковые артистки Жасмина Алшынбаева и Авелина Гузей стали обладательницами высшей награды — Золотой короны — на XI Международном фестивале циркового искусства «Принцесса цирка-2025», который прошел в Саратове (Россия), сообщает Kazpravda.kz 

Престижный форум с 2005 года собирает лучших представительниц цирковой сцены со всего мира, подчеркивая значимость женского вклада в развитие циркового искусства. В этом году на арене старейшего цирка России — Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных — свои номера представили участницы из 13 стран, включая США, Мексику, Китай, Вьетнам, Испанию и Казахстан.

Казахстан был представлен артистками Казахского государственного цирка — продолжательницей известной цирковой династии Жасминой Алшынбаевой и талантливой воздушной гимнасткой Авелиной Гузей. Под руководством постановщицы Зарины Тапаловой они впервые показали публике номер в жанре «парное кольцо» под названием «Воздушная Сфера».

Захватывающее выступление, сочетающее силу, грацию и безупречную технику, произвело сильное впечатление на международное жюри и зрителей, сразу же обеспечив артисткам главную награду фестиваля.

«Мы готовили этот номер несколько месяцев, оттачивали каждое движение до идеала. Это был волнительный момент — премьера, новая сцена, международное жюри. Но как только мы оказались под куполом, волнение сменилось вдохновением. Это было наше мгновение», — поделилась впечатлениями Жасмина Алшынбаева.

Победа казахстанских гимнасток — это не только личный триумф артисток, но и важное достижение всего отечественного циркового искусства, подтверждающее высокий профессиональный уровень и творческий потенциал Казахстана на мировой арене.

#культура #цирк #фестиваль

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