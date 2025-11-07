Фото телеканала «Балапан»

В последние годы в РК заметно вырос интерес к созданию оригинальных детских программ и мультфильмов на казахском языке. Об этом сообщила главный редактор телеканала «Балапан» Айгерим Балгабаева в ходе курсов «Актуальные подходы в отраслевой журналистике и медиакоммуникациях» для представителей СМИ, организованного Министерством культуры и информации, передает корреспондент Kazpravda.kz

По словам медиаэксперта, в самом телеканале «Балапан» доля отечественного контента составляет 55 процентов. Кроме того, детский медиаресурс стал основным заказчиком отечественной анимации.

– Ранее часто звучали жалобы: почему наши дети знают только Человека-паука, Супермена, Бэтмена, но не имеют собственных героев? С 2019 года «Балапан» начал создавать оригинальных казахстанских супергероев. Среди них – Желаяқ, Айдар, Ақжелкен и другие. Это наши герои, обладающие сверхспособностями, которые умеют летать, становиться невидимыми, спасают мир, – говорит главный редактор.

В этом году телеканал выпустил в кинопрокат три полнометражных мультфильма: «Шокан. Путешествие в Кашкарию», «Тоқты мен Серке» и «Желаяқ».

– У казахстанской анимации есть потенциал выхода на зарубежные рынки, однако для этого необходима финансовая поддержка. Сегодня 75 процентов детского контента в казахстанском сегменте YouTube доступно на русском языке, и лишь 3 процента – на казахском. Это говорит о том, что существует огромный потенциал для развития казахоязычных каналов, – считает Айгерим Балгабаева.

Однако, по ее словам, отрасль испытывает дефицит высококлассных сценаристов, режиссеров, актеров дубляжа, которые умеют работать с детской аудиторией. По ее мнению, необходимо увеличить финансирование, чтобы производить больше оригинального контента, проводить маркетинг и дистрибуцию анимационных и других детских фильмов.