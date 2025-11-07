Казахстанская анимация имеет потенциал выхода на зарубежные рынки – медиаэксперт

Кино
117
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Однако, отрасль испытывает дефицит высококлассных сценаристов, режиссеров, актеров дубляжа, которые умеют работать с детской аудиторией

Фото телеканала «Балапан»

В последние годы в РК заметно вырос интерес к созданию оригинальных детских программ и мультфильмов на казахском языке. Об этом сообщила главный редактор телеканала «Балапан» Айгерим Балгабаева в ходе курсов «Актуальные подходы в отраслевой журналистике и медиакоммуникациях» для представителей СМИ, организованного Министерством культуры и информации, передает корреспондент Kazpravda.kz

По словам медиаэксперта, в самом телеканале «Балапан» доля отечественного контента составляет 55 процентов. Кроме того, детский медиаресурс стал основным заказчиком отечественной анимации.

– Ранее часто звучали жалобы: почему наши дети знают только Человека-паука, Супермена, Бэтмена, но не имеют собственных героев? С 2019 года «Балапан» начал создавать оригинальных казахстанских супергероев. Среди них – Желаяқ, Айдар, Ақжелкен и другие. Это наши герои, обладающие сверхспособностями, которые умеют летать, становиться невидимыми, спасают мир, – говорит главный редактор.

В этом году телеканал выпустил в кинопрокат три полнометражных мультфильма: «Шокан. Путешествие в Кашкарию», «Тоқты мен Серке» и «Желаяқ».

– У казахстанской анимации есть потенциал выхода на зарубежные рынки, однако для этого необходима финансовая поддержка. Сегодня 75 процентов детского контента в казахстанском сегменте YouTube доступно на русском языке, и лишь 3 процента – на казахском. Это говорит о том, что существует огромный потенциал для развития казахоязычных каналов, – считает Айгерим Балгабаева.

Однако, по ее словам, отрасль испытывает дефицит высококлассных сценаристов, режиссеров, актеров дубляжа, которые умеют работать с детской аудиторией. По ее мнению, необходимо увеличить финансирование, чтобы производить больше оригинального контента, проводить маркетинг и дистрибуцию анимационных и других детских фильмов.

 

 

#анимация #мультфильмы #Балапан

Популярное

Все
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
В партнерстве государства и общества
Тут рождаются новые имена
Установки на укрепление стабильности
Идеологические столпы Справедливого Казахстана
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
В Шымкенте увековечили имя Айши Абдуллиной
Ресурсы нужно экономить
У школы – новоселье!
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Таразские мастера себя показали и других посмотрели
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Интеллектуальную собственность – из тени
Расширяя деловое взаимодействие
Какой я вижу свою Родину
Сформировать культуру диалога
Лауреаты премии «Дарын» определены
Магнит для денег
Тенденции и возможности цифровой эпохи
Найти и сохранить
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Стерильно, автономно, бесперебойно
Зоозащитники предлагают
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Дорожные службы готовы к зиме
В Алматинской области возрождают знаменитый «апорт»
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Хаб больших возможностей
Обновили рекорд юношеских азиад
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Мюзикл с участием кинозвезд сняли в Астане
«Победителей видно на старте»: казахстанский фильм вошел в …
«Казахфильм» принял участие в Международном ТВрынке MIPCOM …
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привест…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]