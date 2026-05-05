В Астане состоялась презентация отечественного мультсериала

Кино
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня в многофункциональном комплексе Tanym в городе Астана состоялась торжественная презентация мультсериала «Шекарашы балақай», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Проект реализован по инициативе Управления военно-патриотической деятельности Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК совместно с телеканалом «Balapan», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

«Шекарашы балакай» - дебютный анимационный проект в Казахстане на военную тематику, направленный на формирование у подрастающего поколения патриотических ценностей, уважения к военной службе и понимания значимости защиты государственной границы.

В ходе мероприятия заместитель директора Пограничной службы КНБ РК, генерал-майор Толеужан Джунусов отметил важность проекта и подчеркнул особую роль военно-патриотического воспитания молодежи. По его словам, на сегодняшний день в системе Пограничной службы функционируют 380 военно-патриотических клубов, в которых обучаются 5736 воспитанников.

«Появление такого проекта, как «Шекарашы балакай», для нас является большой радостью. Это не просто мультсериал, а современный инструмент, который в доступной для детей форме передает ценности служения Родине, уважения к труду пограничников и ответственности за страну. Для Пограничной службы военно-патриотическое воспитание всегда находится в центре внимания, и мы искренне рады, что это направление развивается в новом, более живом и понятном формате», - отметил заместитель Директора Пограничной службы.

В рамках мероприятия участники ознакомились с мультсериалом, а также встретились с инициаторами проекта и представителями творческой команды.

В презентации приняли участие учащиеся военно-патриотических клубов, школьники, а также представители государственных органов и республиканских СМИ. Участники отметили важность подобных инициатив для патриотического воспитания молодежи и формирования гражданской ответственности.

#КНБ #презентация #мультфильм

