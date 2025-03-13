Казахстанская делегация посетила выставку MobileWorldCongress в Барселоне

На выставке MobileWorldCongress, состоявшейся в испанской Барселоне, делегация во главе с заместителем министра обороны Дарханом Ахмедиевым ознакомиласьс новейшими технологиями иразработками искусственного интеллекта военного назначения

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В рамках мероприятия были организованы мастер-классы и выступления экспертов,посвященные развитие 5G, внедрениюИИ, применению квантовых технологий и расширенной реальности в военной сфере.

Казахстанские специалисты также приняли участие в тематических семинарах, где рассматривались новаторские способы противодействия гибридным угрозам и кибертехнологиив контексте современных международных конфликтов.