Казахстанская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали критики системы

Политика
Ибрагим Каппасов, заместитель руководителя департамента политической экспертизы Института евразийской интеграции

У более чем 80-процентной электоральной поддержки Касым-Жомарта Токаева есть конкретное объяснение.

Граждане проголосовали за продолжение начатых Президентом реформ, улучшение качества жизни, стабильное будущее для страны и детей. Был выбран прогрессивный путь развития в фарватере построе­ния Справедливого Казахстана.

Совокупность ключевых политических, экономических, социальных и технологических факторов (так называемый PEST-анализ) говорит о том, что уверенная победа действующего Главы государства имеет прагматичную и рациональную основу.

Политический фактор электоральной кампании обусловлен равноудаленностью Касым-Жомарта Токаева от партий, олигархических кланов и групп влияния. Вновь избранного Президента выдвинула по-настоящему народная коалиция из более чем 30 крупнейших общественных институтов. В их работу в том числе был вовлечен наиболее активный и продвинутый электорат. Доверие к кандидатуре Токаева повышала его приверженность демократизации общества, укреплению политической культуры и установлению справедливой конкуренции.

Экономический фактор, хоть и выглядел изначально сложным ввиду глобальной инфляции, в итоге также сложился благоприятно. Внешние шоки, связанные с международной напряженностью и обострением ситуации в мире, были нашей страной успешно проанализированы и отработаны. Катастрофические сценарии не сбылись.

Казахстанская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали критики системы. Более того, началась релокация в нашу страну крупных предприятий, ранее работавших в России. Также во время поездок по регионам Касым-Жомарт Токаев запус­тил по-настоящему перспективные индустриальные проекты.

Социальный фактор напрямую ассоциируется с предвыборной программой действующего Главы государства, которая направлена на поддержку большинства граждан. Президент провозгласил, что государство несет прямую ответственность за образование, здоровье и благополучие граждан. Особое одобрение людей получили инициативы по построению социальной инфраструктуры в регионах.

Наконец, технический фактор определяется результативной коммуникационной работой. В довольно сжатые сроки была налажена организационная и информационная деятельность сторонников Президента, выстроены различные форматы взаимодействия с избирателями на местах. Глава государства сам лично выезжал в регио­ны, встречался с общественностью, выслушивал и оказывал содействие в решении проблем рядовых граждан.

Инновационными, с точки зрения коммуникаций, стали «региональные тезисы» Касым-Жомарта Токаева, к примеру, о президенте как «наемном менеджере» или необходимости демонополизации экономики.

Сухая статистика электоральной кампании показывает очевидное преобладание доктрины Токаева над другими государственными идеями. Однако у этой победы есть огромный и сложный фундамент, составленный из главных запросов казахстанского общества.

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