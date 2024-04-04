Казахстанские атлеты и параатлеты продолжают брать лицензии в Париж-2024

Статьи
140
Аскар Султан

До начала летних Олимпийских игр в столице Франции Париже осталось несколько месяцев.

фото: paris2024.org

В главном спортивном мероприятии с 26 июля по 11 августа примут участие более 10 тысяч спортсменов из 205 стран мира, будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта. Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта. В настоящее время в копилке нашей делегации 31 лицензия по 11 видам спорта Парижской олимпиады: бокс (мужчины) – шесть путевок, пулевая стрельба – пять, стрельба из лука и фехтование – по четыре, велошоссе – три, современное пятиборье и таэквондо – два и по одной в греко-римской борьбе, вольной борьбе, спортивной гимнастике, батутной гимнастике и боксу (женщины).

Лучший результат показывают города Алматы, Шымкент и Жетысуская область, у которых по пять путевок. Четыре лицензии у спортсменов Восточно-Казахстанской области, три у Астаны, по две у представителей Жамбылской и Северо-Казахстанской областей и по одной у Акмолинской, Кызылординской, Абай, Карагандинской и Туркестанской областей. А вот в остальных регионах, к сожалению, нет ни одной путевки на Олимпиаду.

Отметим, что до Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований. В том числе чемпионаты мира, первенства Азии и другие рейтинговые турниры, в которых примут участие наши спортсмены.

Также во Франции с 28 августа по 8 сентября пройдут и XVII Паралимпийские игры. Соревнования состоятся по 23 видам спорта. Национальная сборная Казахстана планирует выступить в девяти видах спорта: паралегкая атлетика, парапауэрлифтинг, паратаэквондо, паранастольный теннис, параплавание, парадзюдо, параканоэ, волейбол сидя, парапулевая стрельба.

На сегодня паралимпийские атлеты принесли в копилку национальной команды 11 лицензий: одна по волейболу сидя среди мужских команд, одна по паралегкой атлетике в дисциплине толкание ядра, три по параплаванию, одна по параканоэ в дисциплине KL 200 на 200 метров, одна по парапауэрлифтингу, три по паратаеквондо и одна по парапулевой стрельбе.

В этом году планируется и проведение еще 23 спортивных мероприятий, на которых будут разыграны лицензии на Паралимпийские игры-2024.

Необходимо отметить что на Паралимпийских играх Токио-2020 нацио­нальная сборная Казахстана была представлена 25 спортсменами, и было завоевано пять медалей: одно «золото», три «серебра» и одна «бронза». Тогда наши параатлеты заняли 48-е общекомандное место.

#Спорт #лицензия #Париж #Олимпийские игры #спортсмены #команды

Популярное

Все
Карабахская порода лошадей примет участие в марафоне-байге «Ұлы дала жорығы»
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Бездомные животные снова под прицелом
За два последних года в Акмолинской области передано в госсобственность более полумиллиона гектаров различных сельхозугодий
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Мирный атом: решение проблемы энергодефицита и углеродная нейтральность
Обстановка остается стабильно напряженной
Читающий человек снова должен стать модным
Удивительный мир Клайдаса Навицкаса, вырезанный из бумаги
Более 10 000 человек ограничили себя от участия в азартных играх
Казахстанские атлеты и параатлеты продолжают брать лицензии в Париж-2024
30 тонн продовольствия и одежды отправили жители Туркестанской области
Выставка «Infinity⁄Бесконечность» приглашает совершить необычное путешествие
Тех, кто посвятил жизнь ратной службе, мы называем патриотами
Женская лига впервые стартует в Казахстане
Академии наук РК и КНР будут совместно изучать проблемы экологии
Ученые ЕАЭС, объединяйтесь!
Стартовал прием документов для участия в республиканском конкурсе Dala Dauysy
В каждой картине живет любовь
От вас нужно большое сердце, всему остальному научат
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи
В семье Федосияди все говорят по-казахски
Приостановлена работа пункта пропуска «Желкуар»
Париж еще узнает... Не количеством, а качеством собираются брать награды динамовцы
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Более 3,3 тыс. квартир предоставят очередникам в столице в 2024 году
Реализацию инвестпроектов в РК глава МИД обсудил с китайским бизнесом
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Нефтедобывающая NCOC выплатила 12,4 млрд тенге за вред экологии
В Уральске жент готовят по авторской технологии
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник

Читайте также

Теплоэнергетика: без фирм-посредников и олигархов
Ученые ЕАЭС, объединяйтесь!
Академии наук РК и КНР будут совместно изучать проблемы эко…
Тех, кто посвятил жизнь ратной службе, мы называем патриота…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]