Казахстанские атлеты и параатлеты продолжают брать лицензии в Париж-2024

В главном спортивном мероприятии с 26 июля по 11 августа примут участие более 10 тысяч спортсменов из 205 стран мира, будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта. Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта. В настоящее время в копилке нашей делегации 31 лицензия по 11 видам спорта Парижской олимпиады: бокс (мужчины) – шесть путевок, пулевая стрельба – пять, стрельба из лука и фехтование – по четыре, велошоссе – три, современное пятиборье и таэквондо – два и по одной в греко-римской борьбе, вольной борьбе, спортивной гимнастике, батутной гимнастике и боксу (женщины).

Лучший результат показывают города Алматы, Шымкент и Жетысуская область, у которых по пять путевок. Четыре лицензии у спортсменов Восточно-Казахстанской области, три у Астаны, по две у представителей Жамбылской и Северо-Казахстанской областей и по одной у Акмолинской, Кызылординской, Абай, Карагандинской и Туркестанской областей. А вот в остальных регионах, к сожалению, нет ни одной путевки на Олимпиаду.

Отметим, что до Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований. В том числе чемпионаты мира, первенства Азии и другие рейтинговые турниры, в которых примут участие наши спортсмены.

Также во Франции с 28 августа по 8 сентября пройдут и XVII Паралимпийские игры. Соревнования состоятся по 23 видам спорта. Национальная сборная Казахстана планирует выступить в девяти видах спорта: паралегкая атлетика, парапауэрлифтинг, паратаэквондо, паранастольный теннис, параплавание, парадзюдо, параканоэ, волейбол сидя, парапулевая стрельба.

На сегодня паралимпийские атлеты принесли в копилку национальной команды 11 лицензий: одна по волейболу сидя среди мужских команд, одна по паралегкой атлетике в дисциплине толкание ядра, три по параплаванию, одна по параканоэ в дисциплине KL 200 на 200 метров, одна по парапауэрлифтингу, три по паратаеквондо и одна по парапулевой стрельбе.

В этом году планируется и проведение еще 23 спортивных мероприятий, на которых будут разыграны лицензии на Паралимпийские игры-2024.

Необходимо отметить что на Паралимпийских играх Токио-2020 нацио­нальная сборная Казахстана была представлена 25 спортсменами, и было завоевано пять медалей: одно «золото», три «серебра» и одна «бронза». Тогда наши параатлеты заняли 48-е общекомандное место.