Казахстанские борцы завоевали 24 медали на Гран-при в Испании

Фото: НОК

Сборная Казахстана выступила на международном турнире по борьбе серии Гран-при в Мадриде. Всего на прошедших соревнованиях наши борцы завоевали 24 медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Вольная борьба

Победителями стали Даулет Амирханов (до 57 кг), Нурлыбек Базарбаев (до 61 кг), Жанкожа Абильтаев (до 70 кг).

На вторую ступень пьедестала поднялись Ерасыл Мухтарулы (до 57 кг), Мухамед Балгабай (до 61 кг), Акбар Курбанов (до 65 кг), Шерхан Абиль (до 70 кг).

Бронзовые медали завоевали Жанболат Кабиден (до 70 кг), Талап Жолдасов (до 70 кг), Арсен Кабден (до 74 кг), Наурыз Ахмедханов (до 86 кг).

Греко-римская борьба

Обладателями "золота" стали Едыге Толеутаев (до 55 кг), Ильяс Дауитов (до 63 кг).

Серебряными призёрами стали Айбат Рахим (до 55 кг), Жанболат Сапарбек (до 60 кг), Досжан Утепкалиев (до 63 кг), Динмухамед Омаров (до 72 кг), Альмир Толебаев (до 82 кг).

Третье место заняли Омар Ахон (до 60 кг), Шынгыс Кайрат (до 63 кг), Николай Хапко (до 72 кг), Расул Жунис (до 77 кг), Санжар Сабитов (до 82 кг), Аянбек Ибраев (до 97 кг).