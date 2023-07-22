Казахстанские девушки стали лучшими по пулевой стрельбе  на чемпионате мира

Казахстанские юниоры отличились в мировом первенстве по пулевой стрельбе, которое проходит в городе Чханвон (Южная Корея), передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

Женская сборная Казахстана в составе сестер Зухры и Фатимы Иргазаровой и Александры Садуакасовой стала победительницей в стрельбе с 10 метров по движущейся мишени. Тем самым они установили мировой рекорд (1686 очков) среди взрослых.

Мужская сборная Казахстана в этом упражнении завоевала серебряную медаль. Наша команда в составе Асадбека Назиркульева, Ильи Зотеева и Даниила Яковенко уступила соперникам из Украины.

В личных соревнованиях в стрельбе по движущейся мишени Фатима Ирназарова стала серебряным призером. В финале она проиграла украинке Маргарите Таркани (6-4). Заработав 572 очка Фатима установила новый мировой рекорд среди юниоров.

Еще одна наша соотечественница Александра Садуакасова в матче за бронзу уступила украинке Алине Ткалик.

А Никита Чирюкин завоевал серебряную медаль в стрельбе из пистолета (стандарт) с 25 метров (572 очка). Казахстанец проиграл хозяину соревнований Сук Джин Хуну (578 очков).

Добавим, что ранее на этом ЧМ Никита Чирюкин выиграл золотую, а Арина Алтухова серебряную медаль.