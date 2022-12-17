Казахстанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате Азии

16 декабря в Ташкенте стартовал чемпионат Азии по каратэ WKF.

Фото: пресс-служба дирекции развития спорта

В первый же день соревнований казахстанские кадеты сделали подарок ко Дню Независимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

Золотую медаль в возрастной категории 14-15 лет завоевали Аскарбек Фаутсафар и Айшабиби Шарахан из Мангистауской области.

Серебряная медаль у Алихана Кадыргали (-70 кг, г. Алматы);

Бронзовые призеры: Нурсултан Нургалиев (+70 кг, Мангистауская область); Аяулым Балтабек (-47 кг, Туркестанская область).

С первых дней национальная сборная вышла в лидеры в общем зачете.

Сегодня на ташкентских татами пройдет мастер-класс для молодежи и взрослых.

Соревнование, которое продлится до 20 декабря, собрало более 700 лучших каратистов из 28 стран. А честь Казахстана защищает 61 спортсмен.