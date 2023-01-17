Казахстанские коровы стали давать больше молока

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В Казахстане объем надоенного молока по итогам 2022 года увеличился во всех категориях хозяйств по сравнению с предыдущим годом на 2% и составил 6,3 млн тонн. В том числе, сельхозпредприятия дали 522 тыс. тонн. Рост по этой категории составил 2,4%. Об этом сообщило Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает Kazpravda.kz.

Наибольший темп роста по надою наблюдался у индивидуальных предпринимателей, крестьянских или фермерских хозяйств. Так, в прошлом году им удалось увеличить производство сразу на 5,8%.

Надой в хозяйствах населения в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился на 0,7%.

Среди регионов наибольший рост по надою показала область Жетысу (+8%), далее следуют Шымкент (+5,9%) и область Улытау (+5%).

По объему надоенного молока лидирует Туркестанская область – 767 тыс. тонн.