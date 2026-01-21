Личный состав инженерно-саперной группы национального контингента успешно выполняет задачи в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций на Голанских высотах, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

С 11 апреля 2025 года военнослужащие провели 44 операции, в ходе которых уничтожили более 1200 взрывоопасных предметов и 43 самодельных взрывных устройства. Кроме того, казахстанские саперы осуществили пять поисковых мероприятий на местности, базах и наблюдательных постах ООН, совершили три разведывательных выезда на минные поля и выполнили одиннадцать рекогносцировок обнаруженных боеприпасов. В зоне ответственности инженерно-саперная группа обеспечивает безопасность военного персонала, объектов ООН и мирного населения.

– Мы проводим разведку минных полей, обследуем базы и наблюдательные посты ООН, уничтожаем взрывоопасные предметы и самодельные взрывные устройства. Все обнаруженные боеприпасы — это опасное наследие вооруженных конфликтов на территории Сирии, – отметил офицер управления материально-технического обеспечения Центра миротворческих операций майор Ернар Амантайұлы.

Перед направлением на Голанские высоты военнослужащие прошли комплексную специализированную подготовку в Центре миротворческих операций Алматинского гарнизона и Центре разминирования Конаевского гарнизона, где освоили трехуровневый курс по гуманитарному разминированию.

Таким образом, военнослужащие инженерных войск Казахстана не только обеспечивают безопасность войск и гражданского населения в стране, но и вносят весомый вклад в укрепление мира и стабильности в рамках миссий ООН.