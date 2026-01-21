Казахстанские саперы уничтожили более 1200 взрывоопасных предметов

Служу отечеству!
18
Айман Аманжолова
корреспондент

Личный состав инженерно-саперной группы национального контингента успешно выполняет задачи в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций на Голанских высотах, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

С 11 апреля 2025 года военнослужащие провели 44 операции, в ходе которых уничтожили более 1200 взрывоопасных предметов и 43 самодельных взрывных устройства. Кроме того, казахстанские саперы осуществили пять поисковых мероприятий на местности, базах и наблюдательных постах ООН, совершили три разведывательных выезда на минные поля и выполнили одиннадцать рекогносцировок обнаруженных боеприпасов. В зоне ответственности инженерно-саперная группа обеспечивает безопасность военного персонала, объектов ООН и мирного населения.

– Мы проводим разведку минных полей, обследуем базы и наблюдательные посты ООН, уничтожаем взрывоопасные предметы и самодельные взрывные устройства. Все обнаруженные боеприпасы — это опасное наследие вооруженных конфликтов на территории Сирии, – отметил офицер управления материально-технического обеспечения Центра миротворческих операций майор Ернар Амантайұлы.

Перед направлением на Голанские высоты военнослужащие прошли комплексную специализированную подготовку в Центре миротворческих операций Алматинского гарнизона и Центре разминирования Конаевского гарнизона, где освоили трехуровневый курс по гуманитарному разминированию.

Таким образом, военнослужащие инженерных войск Казахстана не только обеспечивают безопасность войск и гражданского населения в стране, но и вносят весомый вклад в укрепление мира и стабильности в рамках миссий ООН.

 

#МО #сапер

Популярное

Все
Пространство открытого и ответственного диалога
Горводоканал все же наказали
Определился состав на Олимпиаду
«Шахтер» намерен вернуться в Премьер-лигу
Ответ актуальным запросам современности
Усилили тренерский штаб
От Мельбурна до Астаны
Снег, камера – «Мотор!»
Диалог на языке символов
Возвращенная государству земля – это новые возможности для сельчан
Макинцы готовятся к новосельям
В Алматы вернулась «Летучая мышь»
Грандиозные поединки
Низкий поклон героям
Театр нового формата
Курсанты покорили пик
К спортивной биографии добавил армейскую
Бой начинается задолго до первого выстрела
Логичное продолжение политической модернизации
Вся история стройки – в одном документе
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Двенадцать друзей в одном строю
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
В отдаленном ауле – новая школа
«Кайсар» метит в призеры?
Четвертый проигрыш подряд
В селе – новая школа
ДУМК объявило даты мусульманских праздников на 2026 год
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Как служат инженерные войска Казахстана
Бой начинается задолго до первого выстрела
Курсанты покорили 3500-метровый пик в Заилийском Алатау
19 января в Казахстане отмечается День Сил специальных опер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]