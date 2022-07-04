Общество , Образование , Технологии , В мире
Казахстанские школьники победили на международных соревнованиях по робототехнике в Великобритании

Казахстанские школьники одержали победу сразу на двух британских внесезонных олимпиадах “FIRST Tech Challenge UK and Ireland”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Завоеванные победы дают школьникам шанс поступить в ведущие вузы мира. Отметим, что наши школьники установили абсолютный рекорд соревнований, выиграв 19 из 20 игр с рекордным счетом, а также получив сразу 3 номинации от членов жюри.

Сборную страны представили 12 школьников в возрасте 15-17 лет. Все они победители и призеры казахстанских и международных соревнований по робототехнике.

Первое соревнование “FIRST Tech Challenge –  West Midlands” состоялось 28 июня в городе Вулвергемптон, в графстве Уэст-Мидлендс, где казахстанские школьники победили в 10 из 10 игр, а также выиграли главную судейскую номинацию Judges Award, которая присуждается команде, проявившей наилучший спортивный профессионализм.

Второе соревнование “FIRST Tech Challenge – South East” прошло в минувшую пятницу, 1 июля, в Лондоне. Помимо сильнейших британских команд, в играх приняли участие и сверстники из других стран. Там наши школьники выиграли 9 из 10 игр и по результатам завоевали первое место. Вместе с тем школьникам присудили уже две награды от жюри – Judges Award и Control Award.

“Наша поездка в Великобританию стала по-настоящему исторической. Несмотря на то, что у наших школьников в разы меньше опыта, чем у соперников, они сумели проявить себя с лучшей стороны и продемонстрировали высший пилотаж.  Более того, у программы FIRST есть отдельный фонд со стипендией в размере 80 млн долларов, и победители чемпионатов по робототехнике могут подавать свои заявки для бесплатного обучения в ведущих вузах мира, в том числе в MIT, Yale и других топовых университетах”, – сообщил сооснователь Фонда развития робототехники в Казахстане и Центральной Азии USTEM Robotics Нурдаулет Досмагамбет.

Сборке своих роботов казахстанские школьники посвятили около месяца, проводя много времени в лабораториях своих школ. Юные изобретатели сами моделировали детали роботов, затем воплощали свои проекты на 3D-принтере и лазерных станках, которыми оснащены мастерские в школах.

“Благодаря робототехнике мы имеем возможность познавать мир, путешествовать и знакомиться с продвинутыми сверстниками из других стран. Эта поездка в Великобританию придала нам уверенность в своих силах – мы боролись за честь страны с сильнейшими командами Англии и Северного Кипра, при этом в перерывах между играми мы помогали своим соперникам. Это было для нас волнительно, так как мы участвуем в данном виде соревнований только второй год, но выступили лучше, чем команды, тренировавшиеся десятилетиями. Было приятно получать слова благодарности от организаторов и тренеров других команд”, – поделился школьник Нурасыл Бейсенбай.

Отметим, что FIRST входит в перечень олимпиад, рекомендованных Министерством просвещения РК. Ежегодно под эгидой FIRST проводятся различные соревнования для детей от 6 до 18 лет. Каждый конкурс отличается тематикой и сложностью задач. Задачи привязаны к реальным мировым вызовам – автоматизации промышленности, добыче полезных ископаемых, переработке мусора, освоению космоса, биомедицине и другим важным темам.

Популярное

Все
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Почему жители аргентинского городка Росарио многое знают о Казахстане
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Домбра – всему голова
«Домик Петра I» – из Казахстана
Тридцать лет на страже национальных интересов
О новых статусах и правах
Новые контуры Мангистау
Эпоха Андриасяна
Хлеб на столе
Задержали за взятку
Перспективы мегаполиса
По вопросам развития науки
Казахстан как центр медицинского туризма
Объединяя души и сердца
Новая «нефть»
Акцент на аналитику
Реликвии, доступные всем
Разговор с министром
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
В мире наступает эра глобального дефицита?
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Качество жизни зависит от качества мышления
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Президент , Поручения , Технологии , Другое
Качество дороги будут проверять до укладки асфальта в Казах…
Общество
Более 7,4 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с…
Общество
АФМ заявило о расследовании дела о хищении имущества AsiaCr…
Правительство , Общество
Стабилизировать цены перед подготовкой детей к школе поручи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]