Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете

Общественный экзамен

Школы будут заранее публиковать меню, чтобы у родителей был доступ к этой информации через Интернет, сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Глава ведомства посетил Прииртышье, где провел отчетную встречу с населением региона, побеседовал с педагогической общественностью, побывал в нескольких колледжах и в областном IT-хабе. В беседе с коллегами Асхат Аймагамбетов назвал систему образования Павлодарской области одной из лучших в стране, и это не только повод для гордости, но и повышенная ответственность.

– Школа – это место, где должны работать профессионалы. Мы доверяем школе самое ценное – наших детей. Поэтому нужно настраивать студентов педагогических специальностей на новые правила, которые сейчас вводятся. Педагог – это не просто человек с корочкой, – высказал свое мнение Асхат Аймагамбетов.

Он оценил улучшения, которые появились в Павлодарской области в Год детей, например, бесплатное питание и бесплатный проезд для школьников на общественном транспорте.

Немало актуальных тем обсудили на отчетной встрече Асхата Аймагамбетова с жителями области, которая состоялась в Торайгыров университете. Например, шла речь о повышении качества работы детских садов, в том числе и за счет большего охвата видеонаблюдением. Предъявляемые к этим организациям требования ужесточат, напомнил министр просвещения.

– Много нареканий вызывает воспитание детей в детских садах, много различных эксцессов, рукоприкладства, – отметил главный учитель страны. – В этом направлении мы принимаем системные меры, в том числе предусмотрены нормы, значительно усиливающие ответственность и требования к дошкольным организациям.

Асхат Аймагамбетов пояснил, что в республике поддерживают открытие частных садов, при этом важными остаются права и законные интересы детей.

– Когда вы видите, что в одном детском садике не 25, а 50–60 детей, их воспитанием занимается только один воспитатель, при этом еще нет должной квалификации и образования, конечно, возникают такого рода проблемы, – отметил министр. – В государственных детских садах до обеда один воспитатель, после обеда – другой, еще есть нянечка, а также требования по образованию, повышению квалификации. Мы считаем, что для обеспечения качества такие же требования должны предъявляться ко всем без исключения дошкольным организациям.

А вот родителей школьников интересовала позиция ведомства относительно разумности установки турникетов в школах. По мнению представителя объединений «Родители Павлодара» и «Союз родителей Казахстана» Гульмиры Курмангалиевой, турникеты не только не защищают от террористической атаки, но и создают излишнее препятствие в случае эвакуации, как это было при пожаре в одной из школ города.

Асхат Аймагамбетов согласился, что надо обращать внимание на доступность запасных выходов, чтобы школьники могли беспрепятственно ими воспользоваться при необходимости, и подчеркнул: каждый год во время аттестации школ специалисты отдельно осматривают именно эти участки. Пока же и турникеты как часть системы безопасности в школах, и камеры видеонаблюдения, и тревожные кнопки, и вывод в центр оперативного управления – все эти меры согласовывали с компетент­ным органом по чрезвычайным ситуациям. Если специалисты укажут, что турникеты представляют опасность, в министерстве пересмотрят необходимость их установки, но пока таких данных не поступало.

Кроме того, павлодарцы попросили расширить психологическую службу в школах. Асхат Аймагамбетов согласился: в психологах нуждаются во многих образовательных учреждениях Казахстана. В том числе в школах, где уже есть такие специалисты, поэтому штат такой службы постараются расширить.

Еще из новшеств – школьное меню станет доступным для родителей. Каждое образовательное учреждение будет публиковать информацию: что и в каком объеме будут подавать ученикам на обед и полдник. В любом случае есть единое типовое меню, разработанное Академией питания и согласованное с Министерством здравоохранения, и все школы обязаны составлять свое меню на его основе.

Сейчас два министерства – здравоохранения и просвещения – начали обновлять типовое школьное меню.

– Мы заложили норму, на днях я подпишу этот приказ, когда каждая школа будет обязана заранее публиковать меню для родителей на определенном портале через «Күнделік» или другие системы. Прозрачность в вопросах питания очень важна, – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Министр просвещения добавил, что в некоторых школах продукция слишком дорогая. В пример он привел столичное образовательное учреждение, где пол-литровая бутылка минеральной воды обойдется в 300–350 тенге.

– Дороже, чем бензин, – возмутился Асхат Аймагамбетов. – Это грабеж, потому что школьная столовая – место с высокой проходимостью. Дети, учителя постоянно что-то покупают. Сейчас мы эти вопросы тоже регулируем, чтобы таких зло­употреблений в школьных столовых не было.

Также глава ведомства объяс­нил павлодарцам, зачем ужесточили требования для получения «Алтын белгi». По мнению министра, одаренным выпускникам не составит труда сдать экзамен не в своей школе, так что сдачу одного из предметов в НИШ приняли ради академической честности. Задания одинаковые и для сдающих экзамен по математике в НИШ, и на базе обще­образовательных школ.

– Мы не от хорошей жизни усиливаем требования. В этом году едва услышали о новом требовании, как количество претендентов на «Алтын белгi» с 12 тысяч уменьшилось до 4 тысяч, – добавил министр.

По мнению Асхата Аймагамбетова, такой пример показывает, как уже меняется сфера, хотя поправки внедрят только со следующего года.