Казахстанские "солнечные" дети получат подарки от финского Санта Клауса
Финский Дед Мороз в своей официальной резиденции в Лапландии передал послу Казахстана в Финляндии Мурату Нуртлеуову новогодние подарки, а также записал видеопоздравление и подписал открытки с пожеланиями здоровья и счастья детям с синдромом Дауна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Детские развивающие игрушки и подарки от Санта Клауса будут переданы общественным фондам "Солнечный мир" в Астане и "Солнечный ребенок" в Алматы.
Церемонии вручения посылок запланированы на 30 декабря в Астане и 31 декабря в Алматы и пройдут при поддержке Министерства иностранных дел Казахстана и Объединения казахстанских дипломатов.
По инициативе Посольства Республики Казахстан в Финляндии в канун наступающего 2017 года стартовала новогодняя благотворительная акция в поддержку казахстанских "солнечных детей" – "Санта Клаустан сәлем!".
Посольство Казахстана в Хельсинки закладывает начало новой традиции, направленной на поддержку детей с особенностями развития, сближение народов двух стран и расширение культурно-гуманитарного трека сотрудничества между Казахстаном и Финляндией.
Акция посольства также призвана привлечь внимание общества к "солнечным детям", важности их социализации и активного участия таких детей в жизни современного Казахстана.