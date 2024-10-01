Казахстанский баянист-виртуоз победил на конкурсе в Италии

РК в Европе представляли четыре молодых музыканта
Выпускник Казахской национальной консерватории Диас Елемес (класс профессора А. Гайсина) завоевал первое место в престижном международном конкурсе баянистов и аккордеонистов Premio Internazionale della Fisarmonica в категории World Senior, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
Помимо Диаса, консерваторию на конкурсе представляли студент четвертого курса кафедры «Кобыз и баян» Ахымбек Темирлан (класс Г. Нарымбетова) и выпускник Жандос Сауыт (класс профессора А. Гайсина).
«Premio Internazionale della Fisarmonica в итальянском городе Кастельфидардо — один из самых престижных конкурсов аккордеонистов в мире, ежегодно собирающий более 200 музыкантов из 60 стран и судейскую коллегию из 50 экспертов со всего мира. Поздравляем музыкантов с успехом и желаем дальнейших побед на международной сцене», – говорится в сообщении министерства.