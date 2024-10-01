Казахстанский баянист-виртуоз победил на конкурсе в Италии

Фото: пресс-служба МКИ РК

Выпускник Казахской национальной консерватории Диас Елемес (класс профессора А. Гайсина) завоевал первое место в престижном международном конкурсе баянистов и аккордеонистов Premio Internazionale della Fisarmonica в категории World Senior, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Помимо Диаса, консерваторию на конкурсе представляли студент четвертого курса кафедры «Кобыз и баян» Ахымбек Темирлан (класс Г. Нарымбетова) и выпускник Жандос Сауыт (класс профессора А. Гайсина).