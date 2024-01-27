Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
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Кабирхан финишировал первым на втором этапе Al Maktoum Challenge в Дубае, передает Kazpravda.kz
У Кабирхана пока стопроцентный показатель в этом сезоне: два этапа - две победы. На нем ездит 45-летний ирландский жокей Пэт Добсон, сообщает Спорт Шрёдингера.
Кабирхан чистокровной английской породы. Родился в США, а осенью 2021 года его купили за 12 000 долларов для Алматинского ипподрома.
Владеет Кабирханом бизнесмен Тлек Муканбеткалиев из Западно-Казахстанской области.
Незадолго до второго этапа он рассказал о предложениях из России продать скакуна за миллион долларов. До Дубая Кабирхан выиграл самые престижные скачки Казахстана и России.