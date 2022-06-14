Общество
Казахстанскому обществу не хватает терпимости и толерантного отношения к тем, кто не такой, как все
Айгуль Турысбекова, Алматы

Особенным детям – особое внимание

Женщины, воспитывающие особенных детей, отмечают: их чадам нужны индивидуальный подход и квалифицированная помощь специалистов – психологов, дефектологов, логопедов. Необходимы специальные занятия физкультурой и спортом, потому что дети, например, с аутизмом и задержкой психоречевого развития чаще всего гиперактивные.

В коррекционных школах, которые, по идее, и должны помогать таким детям стать полноценными членами общества, дефицит квалифицированных специалистов, а у многих сотрудников откровенно слабые профессиональные знания, нет опыта, желания работать на совесть. Увы, о качественном образовании и досуге остается только мечтать. Детям нужно не только медикаментозное лечение, кстати, совсем не дешевое. Необходимо использовать и такие эффективные технологии, как иппотерапия, походы в дельфинарий, другие уникальные лечебные методики, очень популярные в Европе и США. Льготы на их посещение и другие услуги есть, но их приходится буквально выпрашивать и долго ждать. Очевидно, что государству надо активнее поддерживать социальное предпринимательство и инициативы в сфере оздоровления детей и взрослых.

Не каждая семья, особенно неполная, может обращаться к частным специалис­там: их услуги стоят немалых денег, а занятия нужны регулярные и долго­временные. Мамы чаще всего не работают: надо возить детей по разным лечебным учреждениям, отцы же не всегда выдерживают эти трудности, уходят и в лучшем случае поддерживают финансово. Да, государство, НПО и бизнес-структуры стараются помогать, но в основном многодетным семьям, а таких в стране очень много. Хорошо, если есть сердобольные родственники, но и их возможности не безграничны.

– Проблем очень много. Главная – отношение к таким детям со стороны общества. Они тоже хотят выходить «в свет», в люди, играть на улице, общаться со сверстниками. И бывает, что не всегда ведут себя, «как все». К сожалению, редко кто относится к ним хотя бы с пониманием. Чаще такие ребята слышат истошные крики: «Отойди от него, он – больной!» Общество просто хейтит за неадекватное поведение. И особенные дети, и без того обделенные вниманием, замыкаются, уходят в себя. Они очень чувствительные, доверчивые, тянутся к людям. А если отвергать их, пошатнуть веру в добро, то они могут стать агрессивными, – делятся своей болью мамы. – Нашему обществу не хватает терпимости и толерантного отношения к тем, кто не такой, как все. Эти качества должны воспитываться с самого раннего детства.

Казахстан только недавно стал более серьезно относиться к детям с особыми образовательными пот­ребностями. Начинает развиваться инклюзивное обучение, ведутся научные изыскания по специальной педагогике, но до активного и повсеместного применения этих наработок, в коррекционных школах в том числе, еще далеко. Растет число психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК), но их работа не отличается совершенством. Чаще после комплексной диагностики особенные дети «скатываются» ниже: из обычных школ их переводят в коррекционные, а из последних – в специнтернаты. Какой стресс испытывают дети и их родители перед каждой ПМПК – не передать словами.

Да, что-то уже делается. Но не так быстро, как хотелось бы. А время идет, дети растут очень быстро...

Вопросы, касающиеся образования детей с особыми потребностями, охвата их вниманием специалис­тов, обеспеченности необходимой научно-методической литературой, и другие были направлены руководителю управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаевой. По ее словам, в настоящее время в мегаполисе функ­ционируют восемь специальных школ-интернатов для детей с различными психофизическими особенностями в развитии.

– В текущем году планируется инклюзивное образование дополнительно еще в 16 государст­венных школах города. Также в Алматы имеются 19 школ, где есть кабинеты по поддержке детей с особыми образовательными потребностями.

В детском саду № 143 воспитываются дети с нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата. Работают детские учреждения и для детей с нарушениями зрения, слуха и речи, с интеллектуальными отклонениями. Также для детей с нарушениями интеллекта и речи имеются две группы в детском саду общего типа № 168.

В городе функционируют и открываются новые кабинеты и группы консультаций, коррекции и диагностики.

С сентября 2022 года планируется размещение государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями в частных организациях образования.

– Учитывая, что педагоги, работающие с детьми с особыми образовательными потребнос­тями, испытывают дополнительную психоэмоциональную нагрузку, Правительством установлена доплата в размере 40% от базового должностного оклада, – подчерк­нула Ляззат Жылкыбаева.

Таким образом, государство многое делает, чтобы вовлечь особенных детей в социум. Эта ответственная задача в первую очередь ложится на плечи специалистов, которые должны обладать не только высоким профессионализмом, но и личными качествами. Особенным детям для их нормального развития в первую очередь необходимы внимание и неравнодушие.

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