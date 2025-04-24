Казахстанскую комедию «Патруль. Последний приказ» покажут в Узбекистане и России

Культура,Кино
63
Дана Аменова
корреспондент

С 24 апреля ироничный блокбастер о нерадивых стражах порядка, испытывающих все тяготы службы, стартует в зарубежном кинопрокате, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: kinoteatr.ru

Суровые полицейские будни — неисчерпаемый источник драматических историй о расследованиях громких преступлений, но на примере нашумевшей комедии «Патруль. Последний приказ» можно сделать вывод, что казахстанские кинематографисты решили пойти другим путем.   

По сюжету, в Семее ожидается визит президента и местные патрульные мечтают попасть в кортеж его сопровождения. Но их шанс оказывается под угрозой, когда на это задание назначают элитных силовиков — Диму и Рената, имеющих безупречную репутацию.

Несмотря на это, неугомонные патрульные не собираются сдаваться и готовы бороться за свою мечту, не упустив шанс стать частью исторического момента – сопровождать главу государства. Они вступают в борьбу, совершают дерзкие поступки и принимают смелые решения, чтобы перевернуть ситуацию в свою пользу.

Знакомые и полюбившиеся многим герои популярного телесериала «Патруль» на широком экране продолжают своеобразными методами доказывать, что «закон для всех един» и умудряются попадать в нелепые ситуации. В процессе выполнения заданий полицейские сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами, которые ставят под сомнение их службу.

В новой картине режиссера Рустема Омарова затрагиваются вопросы о морали и этике в полиции, а также о том, что значит быть настоящим защитником общественного порядка. По ходу действия рассматриваются такие темы, как дружба, преданность, честь и личные жертвы ради профессионального долга.

Каждая сцена снята с вниманием к деталям, динамика боевых сцен и погони подчеркивает напряжение и динамизм сюжетной линии. Визуально фильм выглядит ярко и стильно, а использование различных ракурсов и планов создает эффект погружения в события. Вместе  с тем, саундтрек способствует созданию нужной атмосферы и усиливает восприятие от происходящего на экране.

Харизматичные исполнители главных ролей Айдар Каримбаев, Медет Аманбаев, Рустем Омаров Едил Анарбай, Дильшат Имамдунов привносят в своих персонажей глубину и реализм. Их сюжетные линии на протяжении картины раскрываются благодаря самобытному юмору, где тонко подмечены некоторые негативные особенности менталитета.

Из-за своих провалов брутальные парни, оказывающиеся в нелепых ситуациях, получают строгий выговор от руководителя, которого сыграл Адильжан Шомбалов. 

На их счету погони, драки, задержания массажисток в сауне, разбитые машины, харассмент, бегство за неуловимым преступником, обман с бомжом перед начальством, нарушение ПДД, угроза увольнения и остальные конфликты, возникающие по причине простого человеческого недопонимания и желания правоохранителей казаться лучше, чем они есть на самом деле.

Смех и улыбки в переполненном зрительном зале вызывали реплики колоритного начальника, которого сыграл Адильжан Шомбалов. В его герое читалось навязчивое желание выслужиться перед начальством. Также зрителям запомнились забавные споры,  обсуждение болезней и медицинские советы от друзей.

Трогательный момент с историческим фото с главой государства заставляет проникнуться симпатией к опытному наставнику блюстителей закона.

Примечательно, что в данном проекте удалось собрать внушительный состав участников, в их числе Динара Сатжан, Жандос Айбасов, Асан Мажитов, Ренат Мухамбаев, Роберт Кун, Гульнара Сильбаева, Санжар Мади, Карлыгаш Мухамеджанова, Ерден Телемисов, Иманбек, Абилмансур Сериков, Тамби Масаев и другие.

Хотя некоторые второстепенные персонажи ощущаются недостаточно проработанными, что может ослабить эмоциональную связь с их сюжетными линиями, больше характерными для ситкомов. Видимо, таким образом создатели картины решили отдать должное десятилетней истории нашумевшей франшизы. Однако темп повествования иногда колеблется между напряженными сценами и более мелодраматическими моментами, что может вызывать некоторое несоответствие.

Тем не менее, «Патруль. Последний приказ» оставляет после себя сильное впечатление и поднимает важные вопросы о законности, нравственности и профессиональной этике и настоящей мужской дружбе. Это не просто экшн-фильм с захватывающими сценами, а картина, которая рассматривает человеческие ценности на фоне тяжелых человеческих испытаний.

Так обычные герои погружают всех в мир патрульной службы, где сотрудники сталкиваются с ежедневными вызовами, не всегда понимая, как поступить правильно в сложных ситуациях. 

В целом, проект будет интересен не только любителям комедийного жанра, но и тем, кто привык наблюдать за глубокими переживаниями. Как правило, киноманы с любопытством наблюдают за человеческими отношениями и моральными дилеммами в экстремальных условиях. Этот фильм, наверняка, оставит зрителей с мыслью о том, что значит быть на стороне закона и справедливости, ведь как гласит слоган из фильма,  «у каждого полицейского есть мечта – сопровождать президента»

 

#Узбекистан #Россия #комедия #«Патруль. Последний приказ»

Популярное

Все
Трудовая миграция: стоит ли овчинка выделки?
Где лечиться, если нет врачей?
Иртыш теряет прозрачность
Отважный герой-пограничник
Преобразилась набережная Капшагая
Центр образовательных инноваций
Растет число жалоб потребителей
Буйство красок, цветов и чувств
По закону – положено, фактически – недоступно
Дроппера заставили вернуть деньги потерпевшей
Меценаты помогают очагам культуры
Это сладкое слово «скидка»
Наши конники победили на чемпионате Азии по аударыспақ
На маршруте – «Литературный автобус»
С заботой о здоровье ветеранов
Бюджету Улытау возмещено свыше 200 млн тенге
Осуждены два сотрудника горбольницы
Увидели на сцене, чтобы задуматься в жизни
Защищать права, создавая условия
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Как убивали Шерзата Болата
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
По-прежнему бодр духом ветеран
Крупный металлургический завод начали строить в Жамбылской области
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Казахстанско-китайский международный промышленный город строят в области Жетысу
Самородок казахской степи
В Жамбылской области дан старт строительству завода по глубокой переработке кукурузы
Синергия спорта и культуры
Назначен новый посол Казахстана в Украине
Год перемен для Баянаула
Инвестпроекты по развитию дорог рассмотрели в Правительстве РК
Плотину озера Иссык восстановит новый инвестор
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский пр…
Около 14 тысяч книг доставили селам в области Абай
Меценаты помогают очагам культуры
Перевод романа Мухтара Ауэзова на азербайджанском языке пре…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]