Казахстанцев ожидает по-настоящему весенняя погода в ближайшие дни

Синоптики "Казгидромета" рассказали о погоде, которая ожидает казахстанцев в ближайшие дни, передает Kazpravda.kz.
По-настоящему весенняя погода наблюдается уже не только в южных областях, но и на всей территории Казахстана.
"Даже ночные температуры преимущественно положительные, а на юге и вовсе плюс 5…10º", – говорится в сообщении синоптиков.
С южным циклоном, перемещающимся по территории Казахстана, в предстоящие трое суток в большинстве областей ожидаются дожди, усиление ветра 13–20 м/с и местами прогремят грозы.
Тепло, принесенное этим циклоном из районов Ирана, по-прежнему сохранит высокую – выше климатической нормы – температуру, даже и с осадками.
