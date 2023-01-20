Казахстанцев предупредили о росте числа поддельных купюр

Граждан страны призывают о каждом факте обнаружения подделок сообщать в Агентство по финансовому мониторингу либо в департамент полиции.

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Агентство по финансовому мониторингу обратилось к казахстанцам с призывом быть осторожными и не приобретать валюту у посторонних лиц, сообщает Kazpravda.kz.

"Уважаемые граждане! Участились случаи выявления поддельных денежных купюр. Призываем вас быть бдительными и осторожными. Обменивайте купюры исключительно в обменных пунктах или банках второго уровня", - говорится в распространенной информации.

Казахстанцев призывают о каждом факте обнаружения подделок сообщать в Агентство по финансовому мониторингу либо в департамент полиции.

В АФМ напомнили, что попытка самим расплатиться фальшивой купюрой квалифицируется как уголовное преступление.