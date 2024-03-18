Казахстанцев приглашают принять участие в виртуальном фестивале в честь Наурыза

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов и МКИ

Как уточняется, TikTok приглашает пользователей со всего Казахстана с размахом отметить праздник начала весны - Наурыз. По специальному хештегу #Наурыз2024 казахстанцы могут присоединиться к онлайн-фестивалю и поделиться лучшими праздничными моментами. Авторы лучших видеороликов также получат ценные призы.

Фестиваль проходит при поддержке МКИ, Минтуризма, и нацкомпании Kazakh Tourism, а также в нем принимают участие популярные авторы контента в TikTok.

В этом году TikTok запускает масштабный виртуальный фестиваль Наурыз и призывает пользователей создавать видеоролики и фотоконтент по хештегу #Наурыз2024.

Платформа приглашает пользователей снимать контент на разные темы: от кулинарии до национальной моды, от легенд и традиций до музыки и танцев. Авторы самых креативных видеороликов получат ценные призы от TikTok.