Там действует программа добровольного выезда без штрафов и запретов на въезд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нелегально работающие в Южной Корее казахстанцы могут добровольно покинуть страну до конца февраля, сообщает Kazpravda.kz

Минтруда РК напоминает, что казахстанцы, нелегально работающие в Корее, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд до конца февраля 2026 года.

Как сообщалось ранее, договоренности по расширению временных рамок программы добровольного выезда были достигнуты между Минтруда РК и Минюстиции Кореи в ходе переговоров по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав граждан РК, прошедших в 2025 году.

Эти меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку тех, кто готов урегулировать свой статус. Программа не распространяется на совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года.

Для участия в Программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет.

Подача предварительного уведомления осуществляется через иммиграционные офисы Кореи в период от 15 до 3 дней до даты вылета.

«МТСЗН настоятельно рекомендует гражданам Казахстана устраиваться на работу за рубежом только на законных основаниях, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, выдворения, штрафов, ограничения прав, а также возможных ситуаций трудовой эксплуатации. Необходимо пользоваться только официальными и проверенными каналами трудоустройства, включая лицензированные частные агентства занятости, государственные программы и официальные предложения работодателей», – говорится в тексте обращения.

Также в ведомстве добавили, что намерены продолжить системную работу по защите прав граждан Казахстана, работающих за рубежом.