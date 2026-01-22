Казахстанцы-нелегалы в Южной Корее могут вернуться на родину без санкций

16
Дана Аменова
специальный корреспондент

Там действует программа добровольного выезда без штрафов и запретов на въезд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нелегально работающие в Южной Корее казахстанцы могут добровольно покинуть страну до конца февраля, сообщает Kazpravda.kz

Минтруда РК напоминает, что казахстанцы, нелегально работающие в Корее, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд до конца февраля 2026 года.

Как сообщалось ранее, договоренности по расширению временных рамок программы добровольного выезда были достигнуты между Минтруда РК и Минюстиции Кореи в ходе переговоров по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав граждан РК, прошедших в 2025 году.

Эти меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку тех, кто готов урегулировать свой статус. Программа не распространяется на совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года.

Для участия в Программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет.

Подача предварительного уведомления осуществляется через иммиграционные офисы Кореи в период от 15 до 3 дней до даты вылета.

«МТСЗН настоятельно рекомендует гражданам Казахстана устраиваться на работу за рубежом только на законных основаниях, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, выдворения, штрафов, ограничения прав, а также возможных ситуаций трудовой эксплуатации. Необходимо пользоваться только официальными и проверенными каналами трудоустройства, включая лицензированные частные агентства занятости, государственные программы и официальные предложения работодателей», – говорится в тексте обращения. 

Также в ведомстве добавили, что намерены продолжить системную работу по защите прав граждан Казахстана, работающих за рубежом.

#Южная Корея #нелегалы

Популярное

Все
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Рысь в лесу – хороший знак
Бдительность полиции защитила от потерь
Школа мастерства
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Чтобы город жил в тепле
Новые легенды создают дети
Творческий дождь
В Талдыкоргане мужчина пытался вскрыть банкомат
В крепкой связке с производством
Казахстан и Великобритания: сотрудничество в области археометаллургии
Цифровая повестка региона
Воинской части – 65 лет
Диагностика без промедления
Осужден за истязание отца
Чуть не отдала полмиллиона
Путь народа – путь человека
Как избежать финансовых ловушек
Опыт врачей и точность технологий
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
«Кайсар» метит в призеры?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Семья как зеркало мира
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Дипломам открывают границы
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Казахстанцы смогут получать пенсионные накопления при перее…
Новые требования по снижению сейсмических рисков вводят в К…
Оценка готовности к использованию ИИ
Товарооборот между Китаем и ЦА превысил $ 100 млрд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]