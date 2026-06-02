Хорошему специалисту – лучшие условия

Встреча объединила студентов выпускных курсов и представителей предприятий и организаций, заинтересованных в молодых кадрах. Учащиеся напрямую общались с работодателями, узнавали о требованиях современного рынка труда, имеющихся вакансиях, условиях трудоустройства.

Это единственное учебное заведение региона по подготовке ветеринаров. Поэтому для того, чтобы «забронировать» специалистов, сюда приехали представители предприя­тий не только Акмолинской, но и Карагандинской и Северо-Казах­станской областей. Они рассказывали о своем производстве, социальных гарантиях и перспективах роста.

Будущие ветеринары внимательно слушали информацию, представленную КТ «Зенченко и К», АО «Макинская птицефабрика», ТОО «СХП Колутон-04». Последнее содержит 2 тыс. голов племенного КРС, есть овцы и лошади, обрабатывают 30 тыс. га пашни. Предприятию нужны сварщики, животноводы и ветврачи. Здесь готовы обеспечить молодых специа­листов жильем, бесплатным питанием, служебным автотранспортом и даже будут содействовать в получении высшего образования, выделят беспроцентные ссуды.

Государственным учреждениям конкурировать за кадры сложнее. Впрочем, определенные положительные изменения все же есть. Как отметил руководитель областного управления ветеринарии Талгат Жунусов, в этом году средняя заработная плата заведующего пунк­том ветеринарии сельского округа составляет 420–477 тыс. тенге. И с каждым годом сумма будет увеличиваться. Кроме того, специалисты, выбравшие работу в сельской местности, безвозмездно получают до 8 млн тенге. Есть также возможность взять единовременную выплату, льготный кредит на приобретение скота для собственного подворья и на жилье в рамках программы «С дипломом – в село!».

А в Жаркаинском районе, где остро не хватает ветеринаров, готовы помимо прочего предоставить жилье в малосемейном общежитии. Как отметил руководитель местной ветстанции, они могут трудоустроить четырех ветеринаров. При этом среди выпускников колледжа не оказалось ни одного выходца из этого района, как, впрочем, и из Астраханского и Егиндыкольского – факт, который косвенно указывает на отсутствие или слабую проф­ориентацию на местах.

Обратилась к гостям и директор колледжа Айнура Жансеитова, попросив предпринимателей и руководителей ветстанций активней включаться в профориентационную работу.

– Важно понимать, что выпускник колледжа из района Биржан-сал вряд ли поедет работать на тех же условиях в отдаленный Жаркаинский район. Если же мы вместе сосредоточимся на привлечении абитуриентов в наш колледж, то сможем подготовить для вас больше грамотных и конкурентоспособных специалистов, – подчеркнула она.

Сами студенты уверенно говорили о своем профессиональном будущем. Часть ребят собираются вернуться на те предприятия, где проходили практику, почувствовав уважительное отношение к себе, поддержку коллектива.

Так, по окончании производственной практики будущий ветеринар Карина Роппель из Щучинска получила приглашение на работу в КТ «Зенченко и К» Северо-Казахстанской области. Девушке уже обещали предоставить жилье, другие социальные гарантии. Карина планирует получить высшее образование и продолжить работу по специальности.

Дефицит ветеринарных кадров в государственных учреждениях области заметно сократился: с 67 до 30 специалистов. И это, безусловно, положительная динамика. Однако три десятка вакантных мест для отрасли региона остаются проблемой.

Между тем результаты ярмарки вакансий в Высшем колледже ветеринарии и биотехнологии показали: часть акмолинских ребят после окончания учебы выбрали местом работы Северо-Казахстанскую область. Не повод ли это крепко задуматься местным сельхозпроизводителям? Особенно сейчас, когда в регионе делают ставку на развитие животноводства.