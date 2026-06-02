Хорошему специалисту – лучшие условия

Общество
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Катаркольском Высшем колледже ветеринарии и биотехнологии прошла традиционная ярмарка вакансий.

фото из архива колледжа

Встреча объединила студентов выпускных курсов и представителей предприятий и организаций, заинтересованных в молодых кадрах. Учащиеся напрямую общались с работодателями, узнавали о требованиях современного рынка труда, имеющихся вакансиях, условиях трудоустройства.

Это единственное учебное заведение региона по подготовке ветеринаров. Поэтому для того, чтобы «забронировать» специалистов, сюда приехали представители предприя­тий не только Акмолинской, но и Карагандинской и Северо-Казах­станской областей. Они рассказывали о своем производстве, социальных гарантиях и перспективах роста.

Будущие ветеринары внимательно слушали информацию, представленную КТ «Зенченко и К», АО «Макинская птицефабрика», ТОО «СХП Колутон-04». Последнее содержит 2 тыс. голов племенного КРС, есть овцы и лошади, обрабатывают 30 тыс. га пашни. Предприятию нужны сварщики, животноводы и ветврачи. Здесь готовы обеспечить молодых специа­листов жильем, бесплатным питанием, служебным автотранспортом и даже будут содействовать в получении высшего образования, выделят беспроцентные ссуды.

Государственным учреждениям конкурировать за кадры сложнее. Впрочем, определенные положительные изменения все же есть. Как отметил руководитель областного управления ветеринарии Талгат Жунусов, в этом году средняя заработная плата заведующего пунк­том ветеринарии сельского округа составляет 420–477 тыс. тенге. И с каждым годом сумма будет увеличиваться. Кроме того, специалисты, выбравшие работу в сельской местности, безвозмездно получают до 8 млн тенге. Есть также возможность взять единовременную выплату, льготный кредит на приобретение скота для собственного подворья и на жилье в рамках программы «С дипломом – в село!».

А в Жаркаинском районе, где остро не хватает ветеринаров, готовы помимо прочего предоставить жилье в малосемейном общежитии. Как отметил руководитель местной ветстанции, они могут трудоустроить четырех ветеринаров. При этом среди выпускников колледжа не оказалось ни одного выходца из этого района, как, впрочем, и из Астраханского и Егиндыкольского – факт, который косвенно указывает на отсутствие или слабую проф­ориентацию на местах.

Обратилась к гостям и директор колледжа Айнура Жансеитова, попросив предпринимателей и руководителей ветстанций активней включаться в профориентационную работу.

– Важно понимать, что выпускник колледжа из района Биржан-сал вряд ли поедет работать на тех же условиях в отдаленный Жаркаинский район. Если же мы вместе сосредоточимся на привлечении абитуриентов в наш колледж, то сможем подготовить для вас больше грамотных и конкурентоспособных специалистов, – подчеркнула она.

Сами студенты уверенно говорили о своем профессиональном будущем. Часть ребят собираются вернуться на те предприятия, где проходили практику, почувствовав уважительное отношение к себе, поддержку коллектива.

Так, по окончании производственной практики будущий ветеринар Карина Роппель из Щучинска получила приглашение на работу в КТ «Зенченко и К» Северо-Казахстанской области. Девушке уже обещали предоставить жилье, другие социальные гарантии. Карина планирует получить высшее образование и продолжить работу по специальности.

Дефицит ветеринарных кадров в государственных учреждениях области заметно сократился: с 67 до 30 специалистов. И это, безусловно, положительная динамика. Однако три десятка вакантных мест для отрасли региона остаются проблемой.

Между тем результаты ярмарки вакансий в Высшем колледже ветеринарии и биотехнологии показали: часть акмолинских ребят после окончания учебы выбрали местом работы Северо-Казахстанскую область. Не повод ли это крепко задуматься местным сельхозпроизводителям? Особенно сейчас, когда в регионе делают ставку на развитие животноводства.

#регионы #ярмарка #вакансии #Акмолинская область #трудоустройство

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
Пакет важнейших законов
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Расширяя профессиональные горизонты
В Актау откроется консульство РФ
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Проводник цифровой повестки
Консультации по вопросам безопасности
Ребенок нуждается в помощи государства
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
Новая модель диалога государства и общества
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Производства получили новый импульс
«Водный след» столичного школьника
Генплан без горожан
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Летние каникулы без трагедий: казахстанцам напомнили о безо…
Школьники написали книгу и посетили Акорду
Прием заявок на конкурс грантов для талантливой молодежи ст…
Итоги республиканского форума по реновации и комплексному р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]