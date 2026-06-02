Пополнение в МЧС

Церемония прошла на городском призывном пункте департамента по делам обороны. Под звуки военного оркестра будущих военнослужащих провожали представители оборонного ведомства, сотрудники ДЧС, ветераны Вооруженных сил и локальных конфликтов, а также родители и близкие новобранцев.

Выступавшие отметили особую роль подразделений МЧС, которые сегодня являются не только частью системы нацио­нальной безопасности, но и оперативным резервом страны при ликвидации чрезвычайных ситуа­ций. Молодым солдатам пожелали выдержки, дисциплины и верности воинскому долгу.

Как подчеркнул начальник департамента по делам обороны города полковник Абдигабит Шегебаев, весенняя призывная кампания в Шымкенте продолжается в плановом режиме. Ранее призывники уже были направлены в Пограничную службу КНБ, Службу государственной охраны и подразделения Вооруженных сил. Теперь очередь дошла до частей Министерства по чрезвычайным ситуациям, дислоцированных в Жамбылской области.

Воинские части гражданской обороны выполняют широкий спектр задач – от ликвидации последствий природных катастроф и техногенных аварий до участия в спасательных операциях. Для военнослужащих созданы современные условия подготовки, а после завершения службы многие получают возможность продолжить карье­ру в системе гражданской защиты.

По данным департамента по делам обороны, в ходе нынешнего весеннего призыва из Шымкента уже отправлены более 1 200 новобранцев в различные силовые структуры страны. До завершения кампании планируется призвать еще около 400 человек. Проводы молодых солдат вновь стали напоминанием о том, что служба Родине остается важной школой ответственности, мужества и гражданского долга для казахстанской молодежи.