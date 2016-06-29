Казахстанцы об отдыхе в Турции: в курортной зоне все спокойно
Айнур Курамысова
Казахстанские туристы, находящиеся на отдыхе в Турции, оценивают ситуацию в курортной зоне как спокойную, передает Kazpravda.kz.
Как рассказала казахстанка Адема Туякова, события, произошедшие в Стамбуле вечером 28 июня, не отразились на их отдыхе.
"Мы отдыхаем с семьей, прилетели 27 июня в Анталью, остановились в отеле в Белеке. О теракте в Стамбуле узнала по новостям, но перед этим мама написала в вотсап, она очень беспокоится за нас. Нам самим стало немного страшно, но все же атмосфера в отеле располагает к продолжению отдыха. На данный момент опасность нам не угрожает", – сказала казахстанская туристка.
При этом она отметила, что в случае экстренной ситуации они намерены вернуться в Казахстан до окончания срока путевки.
Напомним, вечером 28 июня в аэропорту Стамбула прогремели два взрыва. В результате террористических атак погибли по меньшей мере 36 человек, 147 – ранены.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев соболезнует в связи с терактом в Стамбуле. Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Глава правительства Казахстана Карим Масимов также выразил соболезнования своему турецкому коллеге Бинали Йылдырыму.
Авиаперевозчик "Эйр Астана" проинформировала своих клиентов, что вернет деньги всем, кто откажется от поездки в Стамбул.