Где можно проголосовать на выборах казахстанцам без прописки

Казахстанцы смогут получить однодневную прописку в день выборов, 19 марта. Со списком адресов избирательных участков, где будут работать сотрудники ЦОНов, нужно ознакомиться заранее.

Фото: Kazpravda.kz

Для того, чтобы граждане без прописки по месту жительства смогли проголосовать на выборах в Мажилис и маслхаты, сотрудники ЦОНов зарегистрируют их на 1 день по адресу избирательного участка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

«Сотрудники ЦОНов будут оформлять регистрацию избирателей с 7:00 до 20:00 только в день выборов. К слову, если гражданин без регистрации по месту жительства обратится в школу, колледж или университет для голосования, его пропишут в самом учебном заведении, но 20 марта он будет автоматически выписан. Вместе с тем отметим, что казахстанцы, имеющие регистрацию по месту жительства, сотрудники ЦОН в этот день прописывать не будут», - сообщили в госкорпорации.

Со списком адресов избирательных участков, где будут работать сотрудники ЦОНов, можно ознакомиться заранее.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК, а также депутатов маслихатов всех уровней состоятся 19 марта 2023 года.