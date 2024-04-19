Казахстанцы продолжают получать компенсацию за ущерб от паводков

206 семей уже получили выплаты на проведение ремонтных работ на сумму более 254 млн тенге, передает Kazpravda.kz

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В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков. Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодня принято 16 343 заявки.

По состоянию на 19 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 6 787 семей на сумму около 2,4 млрд тенге. Объем компенсаций за понесенный материальный ущерб достиг 565,7 млн тенге. Эта мера поддержки затронула 1377 семей.

На сегодня в пострадавших регионах обследовано 3053 жилых дома, по 1807 объектам проведена оценка.

206 семей уже получили выплаты на проведение ремонтных работ на сумму более 254 млн тенге.





