Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Группа граждан выступила с инициативой пересмотра возраста призыва на срочную воинскую службу, предложив увеличить его с 18 до 20 лет. Авторы приводят несколько весомых аргументов, подчеркивающих необходимость таких изменений.

Основной акцент в обращении делается на психологическую и физическую зрелость. По мнению авторов петиции, к 20 годам молодые люди приобретают большую устойчивость, что делает их более подготовленными к военной службе. В то время как 18-летние призывники могут испытывать трудности с выполнением серьезных задач по защите Родины.

«Старшие призывники, как правило, более мотивированы и способны быстрее освоить необходимые навыки для службы. Это повысит качество подготовки личного состава, что положительно скажется на обороноспособности страны», - говорится в петиции.

Кроме того, инициативная группа подчеркивает, что многие молодые люди в 18 лет продолжают получать среднее специальное образование. Призыв на службу в этот период может нарушить образовательный процесс, что негативно отразится на их будущем карьерном росте и профессиональном развитии.

Одним из ключевых аргументов также является снижение уровня дезертирства и правонарушений среди военнослужащих.

«Увеличение призывного возраста позволит сократить количество случаев дезертирства и других правонарушений в армии, так как более зрелые люди обычно обладают большей ответственностью и самодисциплиной», - пишут авторы петиции.

Авторы также ссылаются на опыт других стран, таких как Швеция, Германия, Швейцария и Австрия, где возраст призыва начинается с 19-20 лет. Это, по их мнению, позволяет лучше подготовить призывников как физически, так и морально, что в свою очередь повышает боеспособность армии.

Подписанты петиции уверены, что повышение призывного возраста до 20 лет приведет к улучшению военной службы, защитит интересы молодежи и внесет позитивные изменения в оборонную систему страны.