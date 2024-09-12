Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников

Армия
87
Венера Баталова
корреспондент

Появилась петиция с призывом повысить возраст призыва на срочную воинскую службу. Соответствующий документ размещен на официальном портале ePetition.kz, передает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Группа граждан выступила с инициативой пересмотра возраста призыва на срочную воинскую службу, предложив увеличить его с 18 до 20 лет. Авторы приводят несколько весомых аргументов, подчеркивающих необходимость таких изменений.

Основной акцент в обращении делается на психологическую и физическую зрелость. По мнению авторов петиции, к 20 годам молодые люди приобретают большую устойчивость, что делает их более подготовленными к военной службе. В то время как 18-летние призывники могут испытывать трудности с выполнением серьезных задач по защите Родины.

«Старшие призывники, как правило, более мотивированы и способны быстрее освоить необходимые навыки для службы. Это повысит качество подготовки личного состава, что положительно скажется на обороноспособности страны», - говорится в петиции.

Кроме того, инициативная группа подчеркивает, что многие молодые люди в 18 лет продолжают получать среднее специальное образование. Призыв на службу в этот период может нарушить образовательный процесс, что негативно отразится на их будущем карьерном росте и профессиональном развитии.

Одним из ключевых аргументов также является снижение уровня дезертирства и правонарушений среди военнослужащих.

«Увеличение призывного возраста позволит сократить количество случаев дезертирства и других правонарушений в армии, так как более зрелые люди обычно обладают большей ответственностью и самодисциплиной», - пишут авторы петиции.

Авторы также ссылаются на опыт других стран, таких как Швеция, Германия, Швейцария и Австрия, где возраст призыва начинается с 19-20 лет. Это, по их мнению, позволяет лучше подготовить призывников как физически, так и морально, что в свою очередь повышает боеспособность армии.

Подписанты петиции уверены, что повышение призывного возраста до 20 лет приведет к улучшению военной службы, защитит интересы молодежи и внесет позитивные изменения в оборонную систему страны.

#петиция #дезертирство #призывной возраст

Популярное

Все
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
И сторонники, и противники строительства АЭС поддерживают проведение референдума
Не нужно бояться мирного атома
В Астане планируют организовать производство по выпуску мини-гидроэлектростанций
Дождевые завесы заметно осложнили уборочную страду
Развитие энергетики нельзя политизировать
Костанайцам простят неустойку
Что иностранные гости говорят об Играх кочевников
Встречи в Великой степи
В этноауле установлена специальная юрта от ЮНИСЕФ
Условия для ведения бизнеса улучшатся
Организация тюркских государств приняла общий алфавит
В Таразе назван лучший знаток казахского языка
Информирование граждан и подготовка инфраструктуры
В Великобритании начали досрочное освобождение заключенных из-за переполненности тюрем
Казахстанский боксер вернулся с победой после двухлетнего простоя
Будем дружить театрами
Танец души на холсте
Что мешает малому бизнесу нести «золотые яйца»?
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
На энергетической безопасности экономить... опасно
Рожденный на благо своей страны
Когда дадут отопление в Астане
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Взрастим своих Курчатовых!
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Первый казахстанский военкомат в новом формате открыли в об…
Дело о смерти солдата взято на особый контроль министра обо…
В Кыргызстане стартовали учения ОДКБ
Осенний призыв в армию начался в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]