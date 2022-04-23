Фото: Минобороны РК
Международное сотрудничество , Общество , Россия
Казахстану передали уникальные архивные документы о Бауыржане Момышулы

В Национальном военно-патриотическом центре состоялась встреча заместителя министра обороны РК генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова с делегацией Российского исторического общества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Государственному военно-историческому музею переданы уникальные архивные документы и материалы об участии воинов-казахстанцев в битве за Москву.

В рамках презентации патриотического проекта, нацеленного на увековечение подвига тружеников тыла, Российское историческое общество выступило с предложением присвоить звание «Город трудовой доблести» населенным пунктам Казахстана, внесшим неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. В список вошли 11 городов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Костанай, Петропавловск, Семей, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск.

«В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводится значимое мероприятие, подтверждающее наш неуклонный курс на сохранение памяти о подвиге, совершенном нашими дедами и прадедами. Проект «Города трудовой доблести», созданный в России, может найти достойное продолжение в Казахстане. Общеизвестным фактом является то, что Казахстан в годы войны стал «арсеналом фронта», снабжал топливом основную базу оборонной промышленности, добывал уголь, цветной металл, стал сырьевой и продовольственной базой, принял у себя 220 эвакуированных фабрик и заводов», – сказал генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Общая численность мобилизованных в Красную Армию из Казахстана составила около 1 200 000 человек, половина из них не вернулись с войны. Были сформированы 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов.

За подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза были удостоены около 500 казахстанцев.

Более 700 тысяч человек были мобилизованы в промышленность. Из всех стран постсоветского пространства за годы войны Казахстан производил 35% меди, 83% свинца, 60% молибдена, 65% висмута. Карагандинская область дала 35 млн тонн угля. За все это время тружениками тыла было произведено более 5 млн тонн хлеба и более 700 тысяч тонн мяса. 9 из 10 пуль Красной Армии во время Великой Отечественной войны были отлиты из казахстанского свинца.

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