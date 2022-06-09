Культура
Казан с 300-летней историей
Любовь Доброта, Туркестан

Фонды государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» пополнились ценными экспонатами.

В ходе очередной акции «Дар музею» неравнодушные жители города передали в фонды около 30 ценных экспонатов. Среди них – книга «Тафсир», переведенная известным ученым Шайх Сулейман Джамалем, вековой казан, унаследованный от предков, фулус, отчеканенный в Бухаре от имени Амира Темура Темуридского государства в 1383–1385 годах.

Нумизматов заинтересуют и две монеты капельной формы Кокандского ханства, квад­ратная монета XVII века, медные монеты прямоугольной формы, нумизматические раритеты Российской империи. Среди экспонатов, переданных музею, – портрет Карсона Бекна­зарулы Таныбай-батыра, погребенного в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи, родовая печать.

Особый интерес вызывает казан, отлитый из бронзы. Ему 300 лет. Реликвию музею передали представители династии Танатаровых. 75-летний глава семьи Асылбек Танатарулы доставил казан в сопровождении сыновей и внуков. Точно так же – сообща – семьей принималось решение передать исторический казан в музей.

До последнего времени казан использовали по назначению – в нем готовили пищу, собирая за дастарханом большую семью. Асылбек Танатарулы считает, что казан должен быть в музее, чтобы посетители могли оценить мастеровитость предков, умевших столетия назад делать посуду на века.

– Экспонаты, переданные музею, имеют свою историю, обладают познавательной ценностью, – говорит главный хранитель государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» Нуржамал Аширбекова. – Есть много способов пополнения музейного фонда, один из них – проведение акций среди населения. «Дар музею» стала традиционным событием в музеях мира. Значительная часть их фондов собрана благодаря культурным ценностям, которые музею подарили.

Казан уже установлен в одном из помещений мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи – рядом с древним колодцем.

Сейчас в фонде отдела хранения и учета музея-заповедника «Азрет Султан» насчитывается 24 558 единиц, из них 13 640 экс­понатов – основной фонд, 10 918 – научный вспомогательный.

Популярное

Все
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Что побуждает детей идти на преступления в Казахстане
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Туркестан как образец согласия и единства
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Где зимовать бегемоту?
Знать и помнить – наш долг
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Бюджетный день сурка
Лето, ах, лето…
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Храбрый поступок
Я тоже хочу быть солдатом…
Референдум запустил процесс формирования политической нации в Казахстане
Сообщение ЦИК
Процесс пошел!
В Смирново – новоселье
Переобучить и трудоустроить
Поэтапно, поступательно и эффективно
Ұлттық құрылтай: начало
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Грани развития Алматы
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
Как формировалась государственная символика Казахстана
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Культура
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Культура
Представлена книга «Кенесары-хан»
Культура , В мире
Queen выпустит ранее никому не известную песню Фредди Меркь…
Культура
Мавзолей Яссауи: задача – сохранить шедевр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]