Казан с 300-летней историей

Фонды государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» пополнились ценными экспонатами.

В ходе очередной акции «Дар музею» неравнодушные жители города передали в фонды около 30 ценных экспонатов. Среди них – книга «Тафсир», переведенная известным ученым Шайх Сулейман Джамалем, вековой казан, унаследованный от предков, фулус, отчеканенный в Бухаре от имени Амира Темура Темуридского государства в 1383–1385 годах.

Нумизматов заинтересуют и две монеты капельной формы Кокандского ханства, квад­ратная монета XVII века, медные монеты прямоугольной формы, нумизматические раритеты Российской империи. Среди экспонатов, переданных музею, – портрет Карсона Бекна­зарулы Таныбай-батыра, погребенного в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи, родовая печать.

Особый интерес вызывает казан, отлитый из бронзы. Ему 300 лет. Реликвию музею передали представители династии Танатаровых. 75-летний глава семьи Асылбек Танатарулы доставил казан в сопровождении сыновей и внуков. Точно так же – сообща – семьей принималось решение передать исторический казан в музей.

До последнего времени казан использовали по назначению – в нем готовили пищу, собирая за дастарханом большую семью. Асылбек Танатарулы считает, что казан должен быть в музее, чтобы посетители могли оценить мастеровитость предков, умевших столетия назад делать посуду на века.

– Экспонаты, переданные музею, имеют свою историю, обладают познавательной ценностью, – говорит главный хранитель государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» Нуржамал Аширбекова. – Есть много способов пополнения музейного фонда, один из них – проведение акций среди населения. «Дар музею» стала традиционным событием в музеях мира. Значительная часть их фондов собрана благодаря культурным ценностям, которые музею подарили.

Казан уже установлен в одном из помещений мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи – рядом с древним колодцем.

Сейчас в фонде отдела хранения и учета музея-заповедника «Азрет Султан» насчитывается 24 558 единиц, из них 13 640 экс­понатов – основной фонд, 10 918 – научный вспомогательный.