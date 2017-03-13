​Каждый день – решающий

И увеличилась она во второй игровой день, когда встречались два лидера – местный клуб «Алтай» и «ТНК «Казхром» из Хромтау. Действующий чемпион страны «Алтай» одержал победу со счетом 3:0 (25:23, 25:17, 25:19) и еще больше оторвался от преследователей. На его счету стало 53 очка. Борьбу за другие комплекты наград ведут «Павлодар» – 48 очков, «ТНК «Казхром» – 46 и «Атырау» – 46.

Но это положение лидирующих команд на вчерашнее утро. А в понедельник состоялись еще три игры, в том числе между теперешними лидерами – «Алтаем» и «Павлодаром». Так что спор за медали в самом разгаре.